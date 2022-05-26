Российские правозащитники призывают признать "Азов" террористическим
Председатель ОНК: российские правозащитники призывают признать "Азов" террористическим
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов"
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" . Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинский националистический батальон "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела), совершивший множество зверств в отношении мирных жителей, должен быть признан в России террористической организацией, считает председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.
"Правозащитное российское сообщество очень озабочено положением и состоянием прав людей, которые так или иначе сталкивались с деятельностью так называемого батальона "Азов", в том числе правом на жизнь, всеми зверствами, которые мы видим и наблюдаем и имеем уже документальные свидетельства", - сказал Волков, выступая на пресс-конференции, посвященной позиции членов ОП РФ и СПЧ по вопросу признания нацподразделения "Азов" террористической организацией.
Помимо этого, Волков сравнил "Азов" с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ), которое также в Сирии стало центром притяжения ультраправых, желающих убивать всех, у кого другие политические взгляды. Кроме того, по словам главы ОНК Москвы, ряд стоящих за формированием батальона "Азов" причастны и к войне на Северном Кавказе.
"О преступлениях "Азова" говорил весь мир, но вдруг сейчас замолчали, исходя из личной политической потребности. В Японии организация была признана террористической до всех событий. Ряд конгрессменов США в свое время выходили с инициативой о признании данного вооруженного формирования террористическим. Мы прекрасно знаем, к чему приводят такие замалчивания и попытки выставить черный цвет белым. "Азов" ведет вербовку по всему миру, и в том числе есть выходцы из России. Деятельность организации должна иметь официальную оценку, в том числе юридическую. И, по моему мнению, организация должна быть признана террористической", - сказал Волков.
Верховный суд России 29 июня продолжит рассмотрение дела о признании террористической организацией украинского нацбатальона "Азов". С иском в суд обратилась Генпрокуратура, попросив признать "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить его деятельность в России.