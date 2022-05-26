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Российские правозащитники призывают признать "Азов" террористическим - РИА Новости, 26.05.2022
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Российские правозащитники призывают признать "Азов" террористическим
Российские правозащитники призывают признать "Азов" террористическим - РИА Новости, 26.05.2022
Российские правозащитники призывают признать "Азов" террористическим
Украинский националистический батальон "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела), совершивший множество зверств в отношении мирных... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T19:58
2022-05-26T19:58
россия
москва
украина
исламское государство
онк
конгресс сша
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинский националистический батальон "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела), совершивший множество зверств в отношении мирных жителей, должен быть признан в России террористической организацией, считает председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков."Правозащитное российское сообщество очень озабочено положением и состоянием прав людей, которые так или иначе сталкивались с деятельностью так называемого батальона "Азов", в том числе правом на жизнь, всеми зверствами, которые мы видим и наблюдаем и имеем уже документальные свидетельства", - сказал Волков, выступая на пресс-конференции, посвященной позиции членов ОП РФ и СПЧ по вопросу признания нацподразделения "Азов" террористической организацией.Он отметил, что западные и американские правозащитники умалчивают, искажают правду и закрывают глаза на все зверства и преступления, которые совершили участники батальона "Азов" в отношении мирных граждан на Украине и в Донбассе с 2014 года.Помимо этого, Волков сравнил "Азов" с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ), которое также в Сирии стало центром притяжения ультраправых, желающих убивать всех, у кого другие политические взгляды. Кроме того, по словам главы ОНК Москвы, ряд стоящих за формированием батальона "Азов" причастны и к войне на Северном Кавказе."О преступлениях "Азова" говорил весь мир, но вдруг сейчас замолчали, исходя из личной политической потребности. В Японии организация была признана террористической до всех событий. Ряд конгрессменов США в свое время выходили с инициативой о признании данного вооруженного формирования террористическим. Мы прекрасно знаем, к чему приводят такие замалчивания и попытки выставить черный цвет белым. "Азов" ведет вербовку по всему миру, и в том числе есть выходцы из России. Деятельность организации должна иметь официальную оценку, в том числе юридическую. И, по моему мнению, организация должна быть признана террористической", - сказал Волков.Верховный суд России 29 июня продолжит рассмотрение дела о признании террористической организацией украинского нацбатальона "Азов". С иском в суд обратилась Генпрокуратура, попросив признать "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить его деятельность в России.
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россия, москва, украина, исламское государство, онк, конгресс сша
19:58 26.05.2022
 
Российские правозащитники призывают признать "Азов" террористическим

Председатель ОНК: российские правозащитники призывают признать "Азов" террористическим

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкСдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов"
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Сдавшиеся в плен украинские военнослужащие и боевики националистического батальона "Азов" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Украинский националистический батальон "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела), совершивший множество зверств в отношении мирных жителей, должен быть признан в России террористической организацией, считает председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков.
"Правозащитное российское сообщество очень озабочено положением и состоянием прав людей, которые так или иначе сталкивались с деятельностью так называемого батальона "Азов", в том числе правом на жизнь, всеми зверствами, которые мы видим и наблюдаем и имеем уже документальные свидетельства", - сказал Волков, выступая на пресс-конференции, посвященной позиции членов ОП РФ и СПЧ по вопросу признания нацподразделения "Азов" террористической организацией.
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Он отметил, что западные и американские правозащитники умалчивают, искажают правду и закрывают глаза на все зверства и преступления, которые совершили участники батальона "Азов" в отношении мирных граждан на Украине и в Донбассе с 2014 года.
Помимо этого, Волков сравнил "Азов" с "Исламским государством" (террористическая организация, запрещена в РФ), которое также в Сирии стало центром притяжения ультраправых, желающих убивать всех, у кого другие политические взгляды. Кроме того, по словам главы ОНК Москвы, ряд стоящих за формированием батальона "Азов" причастны и к войне на Северном Кавказе.
"О преступлениях "Азова" говорил весь мир, но вдруг сейчас замолчали, исходя из личной политической потребности. В Японии организация была признана террористической до всех событий. Ряд конгрессменов США в свое время выходили с инициативой о признании данного вооруженного формирования террористическим. Мы прекрасно знаем, к чему приводят такие замалчивания и попытки выставить черный цвет белым. "Азов" ведет вербовку по всему миру, и в том числе есть выходцы из России. Деятельность организации должна иметь официальную оценку, в том числе юридическую. И, по моему мнению, организация должна быть признана террористической", - сказал Волков.
Верховный суд России 29 июня продолжит рассмотрение дела о признании террористической организацией украинского нацбатальона "Азов". С иском в суд обратилась Генпрокуратура, попросив признать "Азов" (другие используемые наименования: батальон "Азов", полк "Азов") террористической организацией и запретить его деятельность в России.
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