https://ria.ru/20220526/azov-1790914742.html

Эксперт: Запад виновен в существовании "Азова" наравне с украинской элитой

Эксперт: Запад виновен в существовании "Азова" наравне с украинской элитой - РИА Новости, 26.05.2022

Эксперт: Запад виновен в существовании "Азова" наравне с украинской элитой

Запад вместе с украинской политической и интеллектуальной элитой виновны в существовании полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело), заявил РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:27

2022-05-26T17:27

2022-05-26T17:27

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владимир путин

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Запад вместе с украинской политической и интеллектуальной элитой виновны в существовании полка "Азов" (против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело), заявил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.Кроме того, по мнению Шаповалова, Запад стал корнем нацистской идеологии."Именно Запад является корнем идеологии нацизма, именно Запад, начиная с еще 1960-х, 1970-х, особенно 1980-е, 1990-е годы делал осознанную ставку на поддержку радикальных националистов и неонацистов во всех странах Центральной и Восточной Европы и во всех республиках Советского союза. Именно Запад взрастил этих нацистов, не кто-то другой. Это западная идеология, западная политика и именно Запад делал ставку на нацистское отребье, в том числе на Украине, все годы после Второй мировой войны поддерживая бандеровцев и активно потворствуя и развивая нацистскую идеологию на Украине на протяжении последних 30 лет", - заявил Шаповалов.Он отметил, что благодаря денацификации Россией Украины "основной части боевиков "Азова" нет в рядах украинской армии".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790869897.html

https://ria.ru/20220525/azov-1790570123.html

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Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс