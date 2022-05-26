https://ria.ru/20220526/azov-1790913831.html

Юрист рассказала о последствиях признания нацбата "Азов" экстремистским

Юрист рассказала о последствиях признания нацбата "Азов" экстремистским - РИА Новости, 26.05.2022

Юрист рассказала о последствиях признания нацбата "Азов" экстремистским

Если украинский националистический полк "Азов" признают экстремистским на территории России, то срок заключения для участников и тех, кто оказывал помощь... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:26

2022-05-26T17:26

2022-05-26T17:30

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правый сектор

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Если украинский националистический полк "Азов" признают экстремистским на территории России, то срок заключения для участников и тех, кто оказывал помощь организации, вырастет в два раза, заявила руководитель аппарата Ассоциации юристов России Елена Спиридонова.Ранее Генпрокуратура РФ направила иск в Верховный суд с просьбой признать "Азов" террористической организацией и запретить его деятельность в России. Как сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе суда, рассмотрение дела отложили на 29 июня."Почему нам важно, чтобы все-таки, в соответствии с российским законодательством, данная организация была признана экстремистской. Потому что это сразу порождает определенные правовые последствия. Во-первых, участие в деятельности организации, которая уже официально признана экстремистской и внесена в соответствующий список Минюста - это уже совершенно иная мера ответственности в смысле уголовного кодекса. Там просто сразу в два раза повышаются все сроки заключения – от 10 до 20 лет минимальный срок за участие в деятельности вот этой организации. Соответственно и финансирование, и оказание материальной и иной помощи организации, которая признана экстремистской, это также очень серьезная уголовная ответственность по российскому законодательству", - сообщила Спиридонова в ходе пресс-конференции, посвященной позиции членов Общественной палаты РФ и СПЧ по вопросу признания нацподразделения "Азов" террористической организацией.Также она отметила, что Международный общественный трибунал, развернутый на вышедших из под контроля Киева территориях, должен "фиксировать" и "максимально обнародовать" факты преступлений "Азова"."Судебные органы также должны максимально приобщать к делам, освещать. Чтобы было понятно, что это не какой-то самосуд, не политическое решение, а полностью основанное на реальных фактах решение суда по соответствующей процедуре", - добавила Спиридонова.Специальное подразделение "Азов" Национальной гвардии Украины было создано после государственного переворота в 2014 году. В состав "Азова" входят радикалы, придерживающиеся расистских и неонацистских взглядов - не только граждане Украины, но и наемники из других стран. "Азов" участвовал в украинской военной операции в Донбассе. В 2015 году Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бойцов этого подразделения по статьям "Похищение человека", "Истязание" и "Применение запрещенных средств и методов ведения войны" УК РФ. Кроме того, в феврале этого года СК РФ сообщил о получении "неопровержимых доказательств" совершения членами "Азова", а также запрещенной в РФ экстремистской украинской организации "Правый сектор"* жестоких преступлений в отношении мирных граждан Донбасса. Уже в ходе российской специальной военной операции стало известно, что боевики "Азова", в частности, при отступлении обстреляли из реактивных систем залпового огня "Град" поселок Сартана в окрестностях Мариуполя.*Организация признана экстремистской и запрещена в России

https://ria.ru/20220526/ukraina-1790869897.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220526/azov-1790793769.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, донбасс, следственный комитет россии (ск рф), правый сектор, генеральная прокуратура рф, ассоциация юристов россии