https://ria.ru/20220526/armiya-1790915456.html

В Белоруссии создадут оперативное командование на украинском направлении

В Белоруссии создадут оперативное командование на украинском направлении - РИА Новости, 26.05.2022

В Белоруссии создадут оперативное командование на украинском направлении

В белорусской армии создадут Южное оперативное командование, заявил Александр Лукашенко. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:30

2022-05-26T17:30

2022-05-26T23:04

в мире

минск

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 26 мая — РИА Новости. В белорусской армии создадут Южное оперативное командование, заявил Александр Лукашенко."К сожалению, открылось новое направление, как у нас принято говорить, новый фронт. Мы не можем не уделять этому внимания. Мы об этом уже в первом приближении говорили, министр обороны тогда предложил нам еще одно оперативное командование открыть на южном направлении нашей страны. Это было еще в прошлом году. Мы тогда понимали, что что-то нужно делать, но время так динамично нас подтолкнуло к тому, что нам немедленно надо создавать это оперативное направление — вместе с западом, северо-западом будет и южное крыло", — сказал белорусский президент на совещании в Минобороны. Фрагмент совещания опубликовал Telegram-канал "Пул Первого", близкий к пресс-службе главы государства.Лукашенко отметил, что уже сегодня белорусские военные вынуждены "на ходу" отрабатывать защиту южных границ, включая ротацию вооруженных сил."Это условие военного времени. Но пока без войны. Я чувствую и информацию получаю, что ребята ведут себя там достойно. Ну и нам (военному руководству. — Прим. ред.) надо планирование отрабатывать в этих условиях — если, не дай бог, война, как действовать будем", — добавил Лукашенко.Ранее первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Белоруссии Игорь Король заявил, что не исключены провокации со стороны Украины. Он говорил, что "украинцы минируют дороги, мосты на сопредельной территории, ведут усиленное патрулирование усиленными нарядами", а также вблизи белорусской границы на Овручском направлении развернуты американские станции контрбатарейной борьбы. По данным Генштаба, в середине мая на Ровенском направлении Украина сосредоточила против Белоруссии порядка десяти тысяч военнослужащих, на Овручском направлении — шесть тысяч, на Черниговском — 4,5 тысячи. Среди них артиллерийские подразделения, вооруженные самыми современными американскими средствами, и средства ПВО.

https://ria.ru/20220510/bulorussiya-1787763420.html

https://ria.ru/20220519/lukashenko-1789563118.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, минск, белоруссия, александр лукашенко