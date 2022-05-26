03:02 26.05.2022 (обновлено: 09:09 26.05.2022)
Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области
Пушилин заявил, что армия ДНР вошла в Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области
Боец Народной милиции патрулирует территорию. Архивное фото
ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Резервные подразделения армии Донецкой Народной Республики вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, чтобы защитить Донбасс, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик "в полном объеме".
"То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени", — пояснил собеседник агентства.
Пушилин выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.