https://ria.ru/20220526/armiya-1790754965.html

Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области

Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области - РИА Новости, 26.05.2022

Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области

Резервные подразделения армии Донецкой Народной Республики вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, чтобы защитить Донбасс, заявил в... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T03:02

2022-05-26T03:02

2022-05-26T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

донецкая народная республика

донбасс

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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Резервные подразделения армии Донецкой Народной Республики вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, чтобы защитить Донбасс, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.Он подчеркнул, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик "в полном объеме"."То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени", — пояснил собеседник агентства.Пушилин выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/postradavshie-1790748446.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс