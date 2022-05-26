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Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области - РИА Новости, 26.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220526/armiya-1790754965.html
Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области
Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области - РИА Новости, 26.05.2022
Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области
Резервные подразделения армии Донецкой Народной Республики вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, чтобы защитить Донбасс, заявил в... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T03:02
2022-05-26T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
донецкая народная республика
донбасс
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ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Резервные подразделения армии Донецкой Народной Республики вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, чтобы защитить Донбасс, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.Он подчеркнул, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик "в полном объеме"."То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени", — пояснил собеседник агентства.Пушилин выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/postradavshie-1790748446.html
украина
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в мире, украина, донецкая народная республика, донбасс
03:02 26.05.2022 (обновлено: 09:09 26.05.2022)
 
Пушилин: армия ДНР вошла в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области

Пушилин заявил, что армия ДНР вошла в Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую области

© РИА Новости / Мария МарикянБоец Народной милиции патрулирует территорию
Боец Народной милиции патрулирует территорию - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Мария Марикян
Боец Народной милиции патрулирует территорию. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 26 мая — РИА Новости. Резервные подразделения армии Донецкой Народной Республики вошли в Херсонскую, Запорожскую и Харьковскую области Украины, чтобы защитить Донбасс, заявил в интервью РИА Новости глава ДНР Денис Пушилин.
Он подчеркнул, что речь идет не об освобождении Харькова, а о защите республик "в полном объеме".
"То есть, по сути, эта освободительная операция про одно и то же: невозможно было защитить республики, только выйдя на границы Донецкой и Луганской народных республик — мы просто отодвинули бы противника. Но те обстрелы, та агрессия со стороны Украины продолжалась бы неограниченный период времени", — пояснил собеседник агентства.
Пушилин выразил уверенность, что при поддержке Запада угроза со стороны Киева приобрела бы более серьезные масштабы, а обстрелы продолжились бы на новой линии соприкосновения.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Как подчеркнул президент Владимир Путин, ее цель — "защитить людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российские вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К концу марта им удалось "существенно снизить боевой потенциал Украины". Главной целью операции в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Разрушения в Донбассе после обстрела украинскими войсками - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 23:59Специальная военная операция на Украине
При обстрелах освобожденных территорий ДНР пострадали шесть человек
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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