https://ria.ru/20220526/arest-1790914547.html

Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток

Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток - РИА Новости, 26.05.2022

Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток

Суд Кишинева принял решение поместить президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на тридцать суток, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:27

2022-05-26T17:27

2022-05-26T22:49

в мире

молдавия

игорь додон

майя санду

сша

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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Суд Кишинева принял решение поместить президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на тридцать суток, передает корреспондент РИА Новости.Сам обвиняемый считает, что расследованием его дела занимаются 53 прокурора, находящиеся под управлением посольства США. По его словам, все это происходит по заказу нынешнего президента республики Майи Санду.Прокуратура Молдавии намерена обжаловать решение суда, который лишь "частично удовлетворил ее запрос".Во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего президента прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему предъявили официальные обвинения.Экс-глава Молдавии через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности. Действия силовиков и свое задержание политик назвал "политическим делом, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".

https://ria.ru/20220525/zaderzhanie-1790628674.html

https://ria.ru/20220526/dodon-1790749969.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, сша