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Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток - РИА Новости, 26.05.2022
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Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток
Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток - РИА Новости, 26.05.2022
Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток
Суд Кишинева принял решение поместить президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на тридцать суток, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T17:27
2022-05-26T22:49
в мире
молдавия
игорь додон
майя санду
сша
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Суд Кишинева принял решение поместить президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на тридцать суток, передает корреспондент РИА Новости.Сам обвиняемый считает, что расследованием его дела занимаются 53 прокурора, находящиеся под управлением посольства США. По его словам, все это происходит по заказу нынешнего президента республики Майи Санду.Прокуратура Молдавии намерена обжаловать решение суда, который лишь "частично удовлетворил ее запрос".Во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего президента прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему предъявили официальные обвинения.Экс-глава Молдавии через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности. Действия силовиков и свое задержание политик назвал "политическим делом, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
https://ria.ru/20220525/zaderzhanie-1790628674.html
https://ria.ru/20220526/dodon-1790749969.html
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в мире, молдавия, игорь додон, майя санду, сша
17:27 26.05.2022 (обновлено: 22:49 26.05.2022)
 
Суд арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток

Суд в Кишиневе арестовал экс-президента Молдавии Додона на 30 суток

© Sputnik / Дмитрий Терехов / Перейти в фотобанкЭкс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте
Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© Sputnik / Дмитрий Терехов
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Экс-президент Молдавии Игорь Додон в здании районного суда Кишинева, где рассматривается вопрос о его аресте
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КИШИНЕВ, 26 мая — РИА Новости. Суд Кишинева принял решение поместить президента Молдавии Игоря Додона под домашний арест на тридцать суток, передает корреспондент РИА Новости.
Сам обвиняемый считает, что расследованием его дела занимаются 53 прокурора, находящиеся под управлением посольства США. По его словам, все это происходит по заказу нынешнего президента республики Майи Санду.
"Низко слышать то, что я предал родину, от тех, кто зовет сюда НАТО", — заявил Додон после заседания.
Прокуратура Молдавии намерена обжаловать решение суда, который лишь "частично удовлетворил ее запрос".
Антикоррупционная прокуратура Молдавии и служба информации и безопасности проводят обыски в доме Додона - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
25 мая, 14:58
Адвокат заявил о задержании брата супруги Додона
Во вторник сотрудники антикоррупционной прокуратуры задержали Додона на 72 часа по подозрению в пассивной коррупции, незаконном обогащении, финансировании партии за счет преступной организации и предательстве родины. В доме бывшего президента прошли обыски и следственные мероприятия. В среду ему предъявили официальные обвинения.
Экс-глава Молдавии через адвокатов сообщил, что располагает доказательствами невиновности. Действия силовиков и свое задержание политик назвал "политическим делом, которое шито белыми нитками". Он призвал сторонников Партии социалистов поддержать протесты и выразил уверенность, что оппозиция "с твердой позицией и смелостью" поставит на место и "устранит, если этого потребуют граждане, разрушающий Молдавию режим" правящей партии "Действие и солидарность".
Экс-президент Молдавии Игорь Додон и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры и Службы информации и безопасности Молдавии - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
Вчера, 00:19
Додон заявил, что ему советовали не критиковать власть и бежать из страны
 
В миреМолдавияИгорь ДодонМайя СандуСША
 
 
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