https://ria.ru/20220526/arest-1790804510.html

СК запросил заочный арест начальника киевского СИЗО за пытки пленных

СК запросил заочный арест начальника киевского СИЗО за пытки пленных - РИА Новости, 26.05.2022

СК запросил заочный арест начальника киевского СИЗО за пытки пленных

Следственный комитет РФ попросил заочно выдать санкцию на арест начальника СИЗО №13 Киева ("Лукьяновская тюрьма") Александра Балдука, обвиняемого в пытках... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:50

2022-05-26T11:50

2022-05-26T11:54

происшествия

россия

украина

николаевская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ попросил заочно выдать санкцию на арест начальника СИЗО №13 Киева ("Лукьяновская тюрьма") Александра Балдука, обвиняемого в пытках военнопленных, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы."В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Балдука А.Г. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Ранее суд заочно выдал санкции на арест начальников СИЗО и в Николаевской области Украины – тоже за пытки российских пленных. Кроме того, уголовное дело возбуждено и в отношении руководства и сотрудников СИЗО №23 в Полтаве.По предварительным данным, в нарушение Женевской конвенции в указанных СИЗО российских военных неоднократно жестоко избивали и пытали.

https://ria.ru/20220524/sud-1790396075.html

россия

украина

николаевская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Екатерина Зайцева

происшествия, россия, украина, николаевская область, следственный комитет россии (ск рф)