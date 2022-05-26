https://ria.ru/20220526/arest-1790804510.html
СК запросил заочный арест начальника киевского СИЗО за пытки пленных
СК запросил заочный арест начальника киевского СИЗО за пытки пленных - РИА Новости, 26.05.2022
СК запросил заочный арест начальника киевского СИЗО за пытки пленных
Следственный комитет РФ попросил заочно выдать санкцию на арест начальника СИЗО №13 Киева ("Лукьяновская тюрьма") Александра Балдука, обвиняемого в пытках... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:50
2022-05-26T11:50
2022-05-26T11:54
происшествия
россия
украина
николаевская область
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Следственный комитет РФ попросил заочно выдать санкцию на арест начальника СИЗО №13 Киева ("Лукьяновская тюрьма") Александра Балдука, обвиняемого в пытках военнопленных, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы."В суд поступило ходатайство о заочном избрании в отношении Балдука А.Г. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде.Ему вменяется часть 1 статьи 356 УК РФ "Применение запрещенных средств и методов ведения войны".Ранее суд заочно выдал санкции на арест начальников СИЗО и в Николаевской области Украины – тоже за пытки российских пленных. Кроме того, уголовное дело возбуждено и в отношении руководства и сотрудников СИЗО №23 в Полтаве.По предварительным данным, в нарушение Женевской конвенции в указанных СИЗО российских военных неоднократно жестоко избивали и пытали.
https://ria.ru/20220524/sud-1790396075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, украина, николаевская область, следственный комитет россии (ск рф)
11:50 26.05.2022 (обновлено: 11:54 26.05.2022)
СК запросил заочный арест начальника киевского СИЗО за пытки пленных
СК попросил заочно выдать санкцию на арест начальника киевского СИЗО №13 за пытки пленных