https://ria.ru/20220526/arest-1790792147.html
Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме
Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме - РИА Новости, 26.05.2022
Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме
Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок содержания под стражей руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:10
2022-05-26T11:10
2022-05-26T11:10
россия
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок содержания под стражей руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александра Ясина, обвиняемого в бандитизме и убийстве, сообщил РИА Новости представитель суда.Ясину предъявлено обвинение в создании в начале 1990-х годов вооруженной банды, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами. Также он обвиняется в одном из убийств. По уголовному делу были задержаны еще два фигуранта. Второго апреля суд заключил Ясина под стражу на два месяца. Защита не смогла обжаловать его арест."Арест Ясина продлили на 2 месяца, до 29 августа", - сообщил собеседник.Он отметил, что суд продлил до 29 августа и арест Армена Бабакохяна, который также состоял в одной с Ясиным группировке.Бабакохян - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп". СУСК ранее сообщало, что бизнесмен подозревается в заказном убийстве соучредителя ночного клуба "Наутилус" в 2001 году возле этого заведения, он взят под стражу.Убит мужчина был с помощью взрывного устройства, заложенного в его автомобиль. Позже предпринимателя заподозрили в еще одном убийстве – соучредителя кинотеатра во Владивостоке в 2002 году. Исполнитель убийств также находится под стражей.Ясин, по данным на сайте Федерации кудо, является обладателем ряда государственных и других наград и знаков отличия, в том числе почетного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" Минспорта РФ. Он также является руководителем федерации ММА и дзюдо по Приморскому краю.
https://ria.ru/20220402/arest-1781444380.html
https://ria.ru/20220521/arest-1789896070.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, приморский край, владивосток
Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме
Во Владивостоке суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме
ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок содержания под стражей руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александра Ясина, обвиняемого в бандитизме и убийстве, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ясину предъявлено обвинение в создании в начале 1990-х годов вооруженной банды, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами. Также он обвиняется в одном из убийств. По уголовному делу были задержаны еще два фигуранта. Второго апреля суд заключил Ясина под стражу на два месяца. Защита не смогла обжаловать его арест.
"Арест Ясина продлили на 2 месяца, до 29 августа", - сообщил собеседник.
Он отметил, что суд продлил до 29 августа и арест Армена Бабакохяна, который также состоял в одной с Ясиным группировке.
Бабакохян - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп". СУСК ранее сообщало, что бизнесмен подозревается в заказном убийстве соучредителя ночного клуба "Наутилус" в 2001 году возле этого заведения, он взят под стражу.
Убит мужчина был с помощью взрывного устройства, заложенного в его автомобиль. Позже предпринимателя заподозрили в еще одном убийстве – соучредителя кинотеатра во Владивостоке
в 2002 году. Исполнитель убийств также находится под стражей.
Ясин, по данным на сайте Федерации кудо, является обладателем ряда государственных и других наград и знаков отличия, в том числе почетного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" Минспорта РФ
. Он также является руководителем федерации ММА и дзюдо по Приморскому краю
.