https://ria.ru/20220526/arest-1790792147.html

Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме

Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме - РИА Новости, 26.05.2022

Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме

Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок содержания под стражей руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T11:10

2022-05-26T11:10

2022-05-26T11:10

россия

происшествия

приморский край

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок содержания под стражей руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александра Ясина, обвиняемого в бандитизме и убийстве, сообщил РИА Новости представитель суда.Ясину предъявлено обвинение в создании в начале 1990-х годов вооруженной банды, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами. Также он обвиняется в одном из убийств. По уголовному делу были задержаны еще два фигуранта. Второго апреля суд заключил Ясина под стражу на два месяца. Защита не смогла обжаловать его арест."Арест Ясина продлили на 2 месяца, до 29 августа", - сообщил собеседник.Он отметил, что суд продлил до 29 августа и арест Армена Бабакохяна, который также состоял в одной с Ясиным группировке.Бабакохян - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп". СУСК ранее сообщало, что бизнесмен подозревается в заказном убийстве соучредителя ночного клуба "Наутилус" в 2001 году возле этого заведения, он взят под стражу.Убит мужчина был с помощью взрывного устройства, заложенного в его автомобиль. Позже предпринимателя заподозрили в еще одном убийстве – соучредителя кинотеатра во Владивостоке в 2002 году. Исполнитель убийств также находится под стражей.Ясин, по данным на сайте Федерации кудо, является обладателем ряда государственных и других наград и знаков отличия, в том числе почетного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" Минспорта РФ. Он также является руководителем федерации ММА и дзюдо по Приморскому краю.

https://ria.ru/20220402/arest-1781444380.html

https://ria.ru/20220521/arest-1789896070.html

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приморский край

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, приморский край, владивосток