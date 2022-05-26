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Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме - РИА Новости, 26.05.2022
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Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме
Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме - РИА Новости, 26.05.2022
Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме
Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок содержания под стражей руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T11:10
2022-05-26T11:10
россия
происшествия
приморский край
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок содержания под стражей руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александра Ясина, обвиняемого в бандитизме и убийстве, сообщил РИА Новости представитель суда.Ясину предъявлено обвинение в создании в начале 1990-х годов вооруженной банды, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами. Также он обвиняется в одном из убийств. По уголовному делу были задержаны еще два фигуранта. Второго апреля суд заключил Ясина под стражу на два месяца. Защита не смогла обжаловать его арест."Арест Ясина продлили на 2 месяца, до 29 августа", - сообщил собеседник.Он отметил, что суд продлил до 29 августа и арест Армена Бабакохяна, который также состоял в одной с Ясиным группировке.Бабакохян - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп". СУСК ранее сообщало, что бизнесмен подозревается в заказном убийстве соучредителя ночного клуба "Наутилус" в 2001 году возле этого заведения, он взят под стражу.Убит мужчина был с помощью взрывного устройства, заложенного в его автомобиль. Позже предпринимателя заподозрили в еще одном убийстве – соучредителя кинотеатра во Владивостоке в 2002 году. Исполнитель убийств также находится под стражей.Ясин, по данным на сайте Федерации кудо, является обладателем ряда государственных и других наград и знаков отличия, в том числе почетного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" Минспорта РФ. Он также является руководителем федерации ММА и дзюдо по Приморскому краю.
https://ria.ru/20220402/arest-1781444380.html
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россия, происшествия, приморский край, владивосток
11:10 26.05.2022
 
Суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме

Во Владивостоке суд продлил арест главы Федерации кудо в ДФО, обвиняемого в бандитизме

© РИА Новости / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкВ здании суда
В здании суда - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Александр Полегенько
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В здании суда. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 26 мая – РИА Новости. Фрунзенский районный суд Владивостока на два месяца продлил срок содержания под стражей руководителя Федерации кудо по Дальневосточному федеральному округу Александра Ясина, обвиняемого в бандитизме и убийстве, сообщил РИА Новости представитель суда.
Ясину предъявлено обвинение в создании в начале 1990-х годов вооруженной банды, которая нападала на бизнесменов, занималась вымогательством и убийствами. Также он обвиняется в одном из убийств. По уголовному делу были задержаны еще два фигуранта. Второго апреля суд заключил Ясина под стражу на два месяца. Защита не смогла обжаловать его арест.
Статуя Фемиды в холле Второго кассационного суда Москвы - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 13:13
Суд арестовал подозреваемого в бандитизме главу федерации кудо по ДФО
"Арест Ясина продлили на 2 месяца, до 29 августа", - сообщил собеседник.
Он отметил, что суд продлил до 29 августа и арест Армена Бабакохяна, который также состоял в одной с Ясиным группировке.
Бабакохян - один из бывших учредителей крупнейшей в Приморье сети стоматологий "Джордж Дентал Групп". СУСК ранее сообщало, что бизнесмен подозревается в заказном убийстве соучредителя ночного клуба "Наутилус" в 2001 году возле этого заведения, он взят под стражу.
Убит мужчина был с помощью взрывного устройства, заложенного в его автомобиль. Позже предпринимателя заподозрили в еще одном убийстве – соучредителя кинотеатра во Владивостоке в 2002 году. Исполнитель убийств также находится под стражей.
Ясин, по данным на сайте Федерации кудо, является обладателем ряда государственных и других наград и знаков отличия, в том числе почетного знака "За заслуги в развитии физической культуры и спорта" Минспорта РФ. Он также является руководителем федерации ММА и дзюдо по Приморскому краю.
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