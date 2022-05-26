https://ria.ru/20220526/arest-1790772688.html

Суд арестовал первого заместителя мэра Ангарска

Суд арестовал первого заместителя мэра Ангарска - РИА Новости, 26.05.2022

Суд арестовал первого заместителя мэра Ангарска

Первому заместителю мэра Ангарска судом избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T09:36

2022-05-26T09:36

2022-05-26T09:36

россия

происшествия

ангарск

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Первому заместителю мэра Ангарска судом избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Сотрудники СК во вторник провели обыски в мэрии Ангарска, а также по месту жительства ряда чиновников администрации города. Были задержаны первый заместитель мэра Михаил Головков, два действующих и три бывших сотрудника администрации Ангарского муниципального округа."По ходатайству следствия судом обвиняемому по уголовному делу о превышении должностных полномочий - первому заместителю мэра администрации Ангарского городского округа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца", - говорится в сообщении.По версии следствия, сотрудники мэрии заключили со строительной компанией договор, предоставив ей в собственность 9 земельных участков, расположенных в Ангарске. По договору никаких работ по развитию застроенной территории компания не выполняла и не планировала. В результате муниципалитету был нанесен ущерб более 28 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

https://ria.ru/20220512/arest-1788102448.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, ангарск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)