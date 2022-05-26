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Суд арестовал первого заместителя мэра Ангарска - РИА Новости, 26.05.2022
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Суд арестовал первого заместителя мэра Ангарска
Суд арестовал первого заместителя мэра Ангарска - РИА Новости, 26.05.2022
Суд арестовал первого заместителя мэра Ангарска
Первому заместителю мэра Ангарска судом избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T09:36
2022-05-26T09:36
россия
происшествия
ангарск
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Первому заместителю мэра Ангарска судом избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.Сотрудники СК во вторник провели обыски в мэрии Ангарска, а также по месту жительства ряда чиновников администрации города. Были задержаны первый заместитель мэра Михаил Головков, два действующих и три бывших сотрудника администрации Ангарского муниципального округа."По ходатайству следствия судом обвиняемому по уголовному делу о превышении должностных полномочий - первому заместителю мэра администрации Ангарского городского округа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца", - говорится в сообщении.По версии следствия, сотрудники мэрии заключили со строительной компанией договор, предоставив ей в собственность 9 земельных участков, расположенных в Ангарске. По договору никаких работ по развитию застроенной территории компания не выполняла и не планировала. В результате муниципалитету был нанесен ущерб более 28 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
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россия, происшествия, ангарск, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
09:36 26.05.2022
 
Суд арестовал первого заместителя мэра Ангарска

Суд арестовал на два месяца первого заместителя главы Ангарска

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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ИРКУТСК, 26 мая – РИА Новости. Первому заместителю мэра Ангарска судом избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.
Сотрудники СК во вторник провели обыски в мэрии Ангарска, а также по месту жительства ряда чиновников администрации города. Были задержаны первый заместитель мэра Михаил Головков, два действующих и три бывших сотрудника администрации Ангарского муниципального округа.
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"По ходатайству следствия судом обвиняемому по уголовному делу о превышении должностных полномочий - первому заместителю мэра администрации Ангарского городского округа избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Он арестован на 2 месяца", - говорится в сообщении.
По версии следствия, сотрудники мэрии заключили со строительной компанией договор, предоставив ей в собственность 9 земельных участков, расположенных в Ангарске. По договору никаких работ по развитию застроенной территории компания не выполняла и не планировала. В результате муниципалитету был нанесен ущерб более 28 миллионов рублей. Заведено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.
 
РоссияПроисшествияАнгарскИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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