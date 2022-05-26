Глава Приамурья открыл "АмурЭкспоФорум-2022"
Глава Амурской области Орлов открыл "АмурЭкспоФорум-2022"
Губернатор Амурской области Василий Орлов. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов открыл "АмурЭкспоФорум", который в этом году посвящен сотрудничеству России и КНР, сообщает правительство региона.
Международная выставка-форум пройдет в Благовещенске 26-28 мая, она проходит ежегодно с 1992 года, в 2020 году форум отменили из-за пандемии COVID-19, в прошлом году провели в формате выездной сессии Восточного экономического форума с участием глав Амурской области и провинции Хэйлунцзян. В этом году мероприятие проходит в гибридном (очно-заочном) формате, участники из КНР присоединились к форуму в режиме онлайн.
"АмурЭкспоФорум" - это важное и значимое для региона событие. Мы видим, как за последние два года изменилась мировая экономика, как на нее повлиял экономический кризис, связанный с коронавирусом. Также мы видим, какое влияние оказывают международные санкции, введённые против России рядом недружественных государств. Это, конечно, проблемы и риски, но с другой стороны, это "окна возможностей" для реализации новых проектов, для поиска новых решений", - открыл Орлов форум, его цитирует правительство Амурской области.
Глава Приамурья добавил, что победителем станет тот, кто максимально быстро адаптируется в быстро меняющейся экономической ситуации.
"Амурская область имеет хороший экономический потенциал, у нас выгодное географическое положение, давние дружеские связи с Китайской Народной Республикой и развитая трансграничная международная инфраструктура. Я рассчитываю, что сегодняшний форум принесет нам новые решения, мы получим новые экспертные мнения. Уверен, что будут подписаны и новые инвестиционные соглашения", - добавил Орлов.
Деловую программу форума в четверг открыла пленарная сессия: "Регионы России и Китая: сотрудничество на новом этапе". Основной темой форума станет поиск эффективных решений для взаимодействия России и Китая, не только таких приграничных территорий, как Амурская область и провинция Хэйлунцзян, но и провинциях юга КНР и дальневосточных регионов.
Также на форуме обсудят возможное международное сотрудничество в сфере энергетики, во время круглого стола "Поддержка внешнеэкономической деятельности в новых условиях" и кейс-сессии "Лучшие практики по развитию экспорта" участникам форума расскажут, как выйти на новые иностранные рынки.
Темами форума также станут импортозамещение и подготовка IT-специалистов, своим опытом поделятся представители вузов Амурской области, а также эксперты из Якутии, Хабаровского края и Сахалинской области.
Ещё одной темой станет стратегическое развитие городов и современной городской среды, в рамках деловой программы презентуют промежуточные проекты стратегического планирования городов Благовещенск, Свободный и Тында. Разработать проекты стратегического планирования для дальневосточных городов поручил президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума в 2021 году.