https://ria.ru/20220526/amurekspoforum-2022-1790864521.html

Глава Приамурья открыл "АмурЭкспоФорум-2022"

Глава Приамурья открыл "АмурЭкспоФорум-2022" - РИА Новости, 26.05.2022

Глава Приамурья открыл "АмурЭкспоФорум-2022"

Губернатор Амурской области Василий Орлов открыл "АмурЭкспоФорум", который в этом году посвящен сотрудничеству России и КНР, сообщает правительство региона. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T15:01

2022-05-26T15:01

2022-05-26T15:01

амурская область

экономика

владимир путин

амурская область

россия

китай

василий орлов (губернатор)

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 мая – РИА Новости. Губернатор Амурской области Василий Орлов открыл "АмурЭкспоФорум", который в этом году посвящен сотрудничеству России и КНР, сообщает правительство региона.Международная выставка-форум пройдет в Благовещенске 26-28 мая, она проходит ежегодно с 1992 года, в 2020 году форум отменили из-за пандемии COVID-19, в прошлом году провели в формате выездной сессии Восточного экономического форума с участием глав Амурской области и провинции Хэйлунцзян. В этом году мероприятие проходит в гибридном (очно-заочном) формате, участники из КНР присоединились к форуму в режиме онлайн."АмурЭкспоФорум" - это важное и значимое для региона событие. Мы видим, как за последние два года изменилась мировая экономика, как на нее повлиял экономический кризис, связанный с коронавирусом. Также мы видим, какое влияние оказывают международные санкции, введённые против России рядом недружественных государств. Это, конечно, проблемы и риски, но с другой стороны, это "окна возможностей" для реализации новых проектов, для поиска новых решений", - открыл Орлов форум, его цитирует правительство Амурской области.Глава Приамурья добавил, что победителем станет тот, кто максимально быстро адаптируется в быстро меняющейся экономической ситуации."Амурская область имеет хороший экономический потенциал, у нас выгодное географическое положение, давние дружеские связи с Китайской Народной Республикой и развитая трансграничная международная инфраструктура. Я рассчитываю, что сегодняшний форум принесет нам новые решения, мы получим новые экспертные мнения. Уверен, что будут подписаны и новые инвестиционные соглашения", - добавил Орлов.Деловую программу форума в четверг открыла пленарная сессия: "Регионы России и Китая: сотрудничество на новом этапе". Основной темой форума станет поиск эффективных решений для взаимодействия России и Китая, не только таких приграничных территорий, как Амурская область и провинция Хэйлунцзян, но и провинциях юга КНР и дальневосточных регионов.Также на форуме обсудят возможное международное сотрудничество в сфере энергетики, во время круглого стола "Поддержка внешнеэкономической деятельности в новых условиях" и кейс-сессии "Лучшие практики по развитию экспорта" участникам форума расскажут, как выйти на новые иностранные рынки.Темами форума также станут импортозамещение и подготовка IT-специалистов, своим опытом поделятся представители вузов Амурской области, а также эксперты из Якутии, Хабаровского края и Сахалинской области.Ещё одной темой станет стратегическое развитие городов и современной городской среды, в рамках деловой программы презентуют промежуточные проекты стратегического планирования городов Благовещенск, Свободный и Тында. Разработать проекты стратегического планирования для дальневосточных городов поручил президент России Владимир Путин во время Восточного экономического форума в 2021 году.

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https://ria.ru/20220523/podderzhka-1790162668.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, владимир путин, амурская область, россия, китай, василий орлов (губернатор)