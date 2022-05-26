https://ria.ru/20220526/altay-1790886383.html

Владелец базы на Алтае, где погибли туристы, получил шесть лет колонии

Владелец базы на Алтае, где погибли туристы, получил шесть лет колонии - РИА Новости, 26.05.2022

Владелец базы на Алтае, где погибли туристы, получил шесть лет колонии

Владелец базы, на которой погибла семья туристов с двумя детьми в Алтайском крае, получил шесть лет колонии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T17:09

2022-05-26T17:09

2022-05-26T17:09

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БАРНАУЛ, 26 мая — РИА Новости. Владелец базы, на которой погибла семья туристов с двумя детьми в Алтайском крае, получил шесть лет колонии, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры."Алтайский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении собственника базы отдыха "Глобус". Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — уточняется в релизе.Установлено, что в июле 2020 года в гостиничный дом заселились начальник одного из отделов управления печати и массовых коммуникаций Алтайского края Иосиф Кременских с женой и двумя несовершеннолетними детьми. Им была предоставлена комната на втором этаже здания. Из-за непогоды на территории базы произошло отключение электроэнергии, и собственник установил в подсобном помещении, расположенном под номером отдыхающих, бензиновый генератор, несмотря на то, что его использование запрещено в замкнутых невентилируемых помещениях. Уточняется, что другие гости базы в течение последующих дней жаловались на неприятный запах из номера, где проживали погибшие. Их тела обнаружили только спустя пять дней — после того как закончились оплаченные дни."Собственник базы, испугавшись привлечения к уголовной ответственности, вывез и попытался спрятать генератор в Республике Алтай. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о возмещении вреда на сумму 6,5 миллиона рублей", — резюмируют прокуратура.

https://ria.ru/20220526/sochi-1790808298.html

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Ольга Кабанова

происшествия, алтайский край, россия, республика алтай, новости - туризм, семья, туризм, туристы, отдых