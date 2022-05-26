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СМИ: в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России - РИА Новости, 26.05.2022
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СМИ: в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России
СМИ: в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России - РИА Новости, 26.05.2022
СМИ: в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России
Страны ЕС блокировали активы Банка России в размере около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов), сообщает Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T01:58
2022-05-26T07:31
экономика
россия
украина
евросоюз
в мире
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны ЕС блокировали активы Банка России в размере около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов), сообщает Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.По словам Рейндерса, страны Евросоюза также блокировали материальные активы, в частности, яхты и виллы, их стоимость оценивается в 10 миллиардов евро.Еврокомиссар не стал уточнять, все ли государства Евросоюза предоставили сведения о блокировке российских активов. Он также не дал пояснений, почему ЕС смог заморозить "так мало активов" Банка России.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал размер блокированных активов в половину ЗВР России или приблизительно 300 миллиардов долларов. В Кремле санкции назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790601933.html
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экономика, россия, украина, евросоюз, в мире
01:58 26.05.2022 (обновлено: 07:31 26.05.2022)
 
СМИ: в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России

Reuters: страны ЕС заморозили активы ЦБ России на сумму примерно в 23 миллиарда евро

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ЕС
Флаг ЕС - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны ЕС блокировали активы Банка России в размере около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов), сообщает Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
По словам Рейндерса, страны Евросоюза также блокировали материальные активы, в частности, яхты и виллы, их стоимость оценивается в 10 миллиардов евро.
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Еврокомиссар не стал уточнять, все ли государства Евросоюза предоставили сведения о блокировке российских активов. Он также не дал пояснений, почему ЕС смог заморозить "так мало активов" Банка России.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал размер блокированных активов в половину ЗВР России или приблизительно 300 миллиардов долларов.
В Кремле санкции назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
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