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СМИ: в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России

СМИ: в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России - РИА Новости, 26.05.2022

СМИ: в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России

Страны ЕС блокировали активы Банка России в размере около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов), сообщает Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T01:58

2022-05-26T01:58

2022-05-26T07:31

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны ЕС блокировали активы Банка России в размере около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов), сообщает Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.По словам Рейндерса, страны Евросоюза также блокировали материальные активы, в частности, яхты и виллы, их стоимость оценивается в 10 миллиардов евро.Еврокомиссар не стал уточнять, все ли государства Евросоюза предоставили сведения о блокировке российских активов. Он также не дал пояснений, почему ЕС смог заморозить "так мало активов" Банка России.Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал размер блокированных активов в половину ЗВР России или приблизительно 300 миллиардов долларов. В Кремле санкции назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.

https://ria.ru/20220525/sanktsii-1790601933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия, украина, евросоюз, в мире