01:58 26.05.2022 (обновлено: 07:31 26.05.2022)
СМИ: в ЕС назвали размер замороженных активов Банка России
Reuters: страны ЕС заморозили активы ЦБ России на сумму примерно в 23 миллиарда евро
Флаг ЕС. Архивное фото
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Страны ЕС блокировали активы Банка России в размере около 23 миллиардов евро (24,5 миллиарда долларов), сообщает Рейтер со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса.
По словам Рейндерса, страны Евросоюза также блокировали материальные активы, в частности, яхты и виллы, их стоимость оценивается в 10 миллиардов евро.
Еврокомиссар не стал уточнять, все ли государства Евросоюза предоставили сведения о блокировке российских активов. Он также не дал пояснений, почему ЕС смог заморозить "так мало активов" Банка России.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине ввели против России жесткие санкции, в том числе заморозили валютные резервы. Министр финансов Антон Силуанов ранее оценивал размер блокированных активов в половину ЗВР России или приблизительно 300 миллиардов долларов.
В Кремле санкции назвали экономической войной, но отметили готовность к такому развитию событий. Банк России принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке; расчеты за поставки газа недружественным странам перевели на рубли. Также правительство подготовило план по противодействию ограничительным мерам, включающий около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.