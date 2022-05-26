https://ria.ru/20220526/afrika-1790841267.html

Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС, считают в МИД

Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС, считают в МИД - РИА Новости, 26.05.2022

Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС, считают в МИД

Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС в настоящих условиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T13:51

2022-05-26T13:51

2022-05-26T13:51

в мире

евразийский экономический союз

африка

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС в настоящих условиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров."Хотел бы особо подчеркнуть, что в новых условиях для ЕАЭС Африка может стать достойной альтернативой или, если хотите, таким мощным дополнением к традиционным рынкам", - отметил Озеров на конференции "Перспективы стратегического развития евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений".Ранее Озеров объявил об активной фазе подготовки ко второму саммиту Россия-Африка, сроки и место согласуются. Предыдущий прошел в Сочи в 2019 году.В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.

https://ria.ru/20220526/ekonomika-1790839797.html

африка

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, евразийский экономический союз, африка, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)