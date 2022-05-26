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Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС, считают в МИД - РИА Новости, 26.05.2022
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Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС, считают в МИД
Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС, считают в МИД - РИА Новости, 26.05.2022
Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС, считают в МИД
Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС в настоящих условиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T13:51
2022-05-26T13:51
в мире
евразийский экономический союз
африка
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС в настоящих условиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров."Хотел бы особо подчеркнуть, что в новых условиях для ЕАЭС Африка может стать достойной альтернативой или, если хотите, таким мощным дополнением к традиционным рынкам", - отметил Озеров на конференции "Перспективы стратегического развития евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений".Ранее Озеров объявил об активной фазе подготовки ко второму саммиту Россия-Африка, сроки и место согласуются. Предыдущий прошел в Сочи в 2019 году.В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
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африка
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в мире, евразийский экономический союз, африка, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
13:51 26.05.2022
 
Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС, считают в МИД

МИД: Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС в настоящих условиях

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Африка может стать альтернативным рынком для стран ЕАЭС в настоящих условиях, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров.
"Хотел бы особо подчеркнуть, что в новых условиях для ЕАЭС Африка может стать достойной альтернативой или, если хотите, таким мощным дополнением к традиционным рынкам", - отметил Озеров на конференции "Перспективы стратегического развития евразийской интеграции в эпоху глобальных изменений".
Ранее Озеров объявил об активной фазе подготовки ко второму саммиту Россия-Африка, сроки и место согласуются. Предыдущий прошел в Сочи в 2019 году.
В Евразийский экономический союз входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения.
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В миреЕвразийский экономический союзАфрикаРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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