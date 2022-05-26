https://ria.ru/20220526/afrika-1790777177.html

США пытаются использовать "российскую угрозу" в Африке, заявили в МИД

США пытаются использовать "российскую угрозу" в Африке, заявили в МИД - РИА Новости, 26.05.2022

США пытаются использовать "российскую угрозу" в Африке, заявили в МИД

США пытаются использовать "российскую угрозу" Африке, чтобы сделать из НАТО глобального жандарма, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T10:10

2022-05-26T10:10

2022-05-26T10:24

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министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

африка

нато

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. США пытаются использовать "российскую угрозу" Африке, чтобы сделать из НАТО глобального жандарма, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.Ранее министры обороны Испании и Великобритании заявили, что расширение влияния и активности России в Африке представляет собой "тревожную" угрозу безопасности стран НАТО наряду с ситуацией на Украине и должно быть решено военным альянсом."Такого рода заявления идут в русле усилий Вашингтона глобализировать НАТО, придать ей функции мирового жандарма далеко за пределами изначальной зоны ответственности Североатлантического альянса. Вашингтон прежде всего заинтересован в том, чтобы подключить альянс к сдерживанию Китая. Именно в этом состоит главное предназначение пестуемых США региональных проектов по укреплению безопасности на Индо-Тихоокеанском пространстве", - сказал дипломат в беседе с агентством."Что касается Африки, то катастрофические последствия глобальных амбиций НАТО еще долго будут ощущаться в Ираке, Ливии, Сирии. В результате интервенций стран НАТО и экспериментов в сфере социально-политической инженерии, в том числе военными средствами, гигантские пространства лишились всякой государственности, превратились в прибежище и рассадник терроризма", - добавил он.

https://ria.ru/20220526/mid-1790777678.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, сша, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), африка, нато