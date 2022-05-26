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Запорожская АЭС работает штатно, заявил мэр Энергодара - РИА Новости, 26.05.2022
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Запорожская АЭС работает штатно, заявил мэр Энергодара
Запорожская АЭС работает штатно, заявил мэр Энергодара - РИА Новости, 26.05.2022
Запорожская АЭС работает штатно, заявил мэр Энергодара
Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара Андрей Шевчик и выразил надежду, что станция будет в скором времени давать больше энергии. РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T16:23
2022-05-26T17:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
запорожская аэс
украина
энергодар
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара Андрей Шевчик и выразил надежду, что станция будет в скором времени давать больше энергии."На данный момент Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Конечно, хотелось, чтобы блоков работало больше, но из-за того, что ситуация такова, мощность небольшая, работало два блока. Мы надеемся, что в скором будущем наладится промышленность, производство на освобожденных территориях, и электричества будет давать больше", - сказал Шевчик в эфире телеканала "Россия 24".Ранее в МИД РФ подчеркнули оправданность взятия российскими военными под охрану Запорожской АЭС с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
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в мире, россия, запорожская аэс, украина, энергодар, ситуация в днр и лнр
16:23 26.05.2022 (обновлено: 17:21 26.05.2022)
 
Запорожская АЭС работает штатно, заявил мэр Энергодара

Мэр Энергодара Шевчик надеется на скорое повышение выработки энергии на Запорожской АЭС

© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заявил глава Энергодара Андрей Шевчик и выразил надежду, что станция будет в скором времени давать больше энергии.
"На данный момент Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Конечно, хотелось, чтобы блоков работало больше, но из-за того, что ситуация такова, мощность небольшая, работало два блока. Мы надеемся, что в скором будущем наладится промышленность, производство на освобожденных территориях, и электричества будет давать больше", - сказал Шевчик в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее в МИД РФ подчеркнули оправданность взятия российскими военными под охрану Запорожской АЭС с точки зрения предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. В ведомстве также напомнили, что станция в настоящий момент управляется украинским оператором.
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
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