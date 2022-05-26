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МАГАТЭ: на Запорожской АЭС хранится плутоний и обогащенный уран
МАГАТЭ: на Запорожской АЭС хранится плутоний и обогащенный уран - РИА Новости, 26.05.2022
МАГАТЭ: на Запорожской АЭС хранится плутоний и обогащенный уран
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 30 тонн плутония и 40 тонн... РИА Новости, 26.05.2022
2022-05-26T03:31
2022-05-26T03:31
2022-05-26T03:31
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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.Гросси опасается, что с АЭС могли пропасть несколько сотен килограммов ядерно-оружейного материала.Ранее сообщалось, что МАГАТЭ ведет переговоры с Украиной и Россией о допуске специалистов на Запорожскую АЭС.МИД России в конце апреля опровергло сообщения в западных СМИ о якобы "ущербе" украинским ядерным объектам. Там же сообщили, что российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская аэс, украина, магатэ, россия
МАГАТЭ: на Запорожской АЭС хранится плутоний и обогащенный уран
Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что на Запорожской АЭС хранится 40 тонн обогащенного урана
МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.
"Тридцать тысяч килограммов плутония, 40 тысяч килограммов обогащенного урана, и мои инспектора не имеют к этому доступа", - отметил он в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Гросси опасается, что с АЭС могли пропасть несколько сотен килограммов ядерно-оружейного материала.
Ранее сообщалось, что МАГАТЭ
ведет переговоры с Украиной
и Россией
о допуске специалистов на Запорожскую АЭС
.
МИД России в конце апреля опровергло сообщения в западных СМИ о якобы "ущербе" украинским ядерным объектам. Там же сообщили, что российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций.