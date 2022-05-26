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МАГАТЭ: на Запорожской АЭС хранится плутоний и обогащенный уран

МАГАТЭ: на Запорожской АЭС хранится плутоний и обогащенный уран - РИА Новости, 26.05.2022

МАГАТЭ: на Запорожской АЭС хранится плутоний и обогащенный уран

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 30 тонн плутония и 40 тонн... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T03:31

2022-05-26T03:31

2022-05-26T03:31

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МОСКВА, 26 мая - РИА Новости. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси утверждает, что на Запорожской АЭС, которая находится под контролем российских военных, хранится 30 тонн плутония и 40 тонн обогащенного урана.Гросси опасается, что с АЭС могли пропасть несколько сотен килограммов ядерно-оружейного материала.Ранее сообщалось, что МАГАТЭ ведет переговоры с Украиной и Россией о допуске специалистов на Запорожскую АЭС.МИД России в конце апреля опровергло сообщения в западных СМИ о якобы "ущербе" украинским ядерным объектам. Там же сообщили, что российские военнослужащие контролируют ситуацию на Чернобыльской и Запорожской АЭС совместно с украинской охраной и персоналом станций.

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Максим Горбачев

в мире, запорожская аэс, украина, магатэ, россия