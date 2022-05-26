https://ria.ru/20220526/adler-1790766068.html

Мужчина устроил поножовщину на улице в Адлере

Мужчина устроил поножовщину на улице в Адлере - РИА Новости, 26.05.2022

Мужчина устроил поножовщину на улице в Адлере

В Адлере полиция разыскивает мужчину, устроившего поножовщину, в результате которой пострадал один человек, сообщили в Главном управлении МВД по Краснодарскому... РИА Новости, 26.05.2022

2022-05-26T08:53

2022-05-26T08:53

2022-05-26T12:54

краснодарский край

сочи

адлер

происшествия

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СОЧИ, 26 мая — РИА Новости. В Адлере полиция разыскивает мужчину, устроившего поножовщину, в результате которой пострадал один человек, сообщили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю.Ранее в социальных сетях появилось видео нападения мужчины на прохожего. По словам свидетелей, он ударил оппонента ножом за то, что тот якобы украл у него десять тысяч рублей. Впоследствии в конфликт вмешались прохожие.По данным МВД, инцидент произошел 25 мая в Адлерском районе Сочи на улице Демократической.Там также подтвердили, что нападавший использовал нож.

https://radiosputnik.ria.ru/20220406/proisshestvie-1782036114.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220316/taksi-1778391640.html

краснодарский край

сочи

адлер

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

краснодарский край, сочи, адлер, происшествия