08:53 26.05.2022 (обновлено: 12:54 26.05.2022)
Мужчина устроил поножовщину на улице в Адлере
Полиция ищет мужчину, устроившего поножовщину на улице в Адлере
Сотрудник полиции. Архивное фото
СОЧИ, 26 мая — РИА Новости. В Адлере полиция разыскивает мужчину, устроившего поножовщину, в результате которой пострадал один человек, сообщили в Главном управлении МВД по Краснодарскому краю.
Ранее в социальных сетях появилось видео нападения мужчины на прохожего. По словам свидетелей, он ударил оппонента ножом за то, что тот якобы украл у него десять тысяч рублей. Впоследствии в конфликт вмешались прохожие.
По данным МВД, инцидент произошел 25 мая в Адлерском районе Сочи на улице Демократической.
"Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции оказали доврачебную помощь и опросили очевидцев конфликта, в дальнейшем пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение. Проводятся мероприятия, направленные на установление места нахождения злоумышленника", — уточнили в ведомстве.
Там также подтвердили, что нападавший использовал нож.
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