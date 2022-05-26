https://ria.ru/20220526/actor-1790801676.html

"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни

"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни - РИА Новости, 26.05.2022

"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни

Чем всех так привлекает профессия актера и как на самом деле выглядит их работа? Нужно ли учиться актерскому мастерству, каких типажей не хватает российскому кино и зачем нужны агенты.

2022-05-26T12:00

2022-05-26T12:00

2022-05-26T12:00

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"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни Чем всех так привлекает профессия актера и как на самом деле выглядит их работа? Нужно ли учиться актерскому мастерству, каких типажей не хватает российскому кино и зачем нужны агенты. Актер и режиссер Егор Сальников рассказывает, как подготовиться к экзаменам в театральные университеты, кто такой мастер курса и какие трудности могут поджидать начинающих актеров. audio/mpeg

"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни Чем всех так привлекает профессия актера и как на самом деле выглядит их работа? Нужно ли учиться актерскому мастерству, каких типажей не хватает российскому кино и зачем нужны агенты. Актер и режиссер Егор Сальников рассказывает, как подготовиться к экзаменам в театральные университеты, кто такой мастер курса и какие трудности могут поджидать начинающих актеров. audio/mpeg

Актер и режиссер Егор Сальников рассказывает, как подготовиться к экзаменам в театральные университеты, кто такой мастер курса и какие трудности могут поджидать начинающих актеров.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подкаст, вгик, гитис, школа-студия мхат, аудио