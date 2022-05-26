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"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни
"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни - РИА Новости, 26.05.2022
"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни
Чем всех так привлекает профессия актера и как на самом деле выглядит их работа? Нужно ли учиться актерскому мастерству, каких типажей не хватает российскому кино и зачем нужны агенты.
2022-05-26T12:00
2022-05-26T12:00
2022-05-26T12:00
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"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни
Чем всех так привлекает профессия актера и как на самом деле выглядит их работа? Нужно ли учиться актерскому мастерству, каких типажей не хватает российскому кино и зачем нужны агенты. Актер и режиссер Егор Сальников рассказывает, как подготовиться к экзаменам в театральные университеты, кто такой мастер курса и какие трудности могут поджидать начинающих актеров.
audio/mpeg
"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни
Чем всех так привлекает профессия актера и как на самом деле выглядит их работа? Нужно ли учиться актерскому мастерству, каких типажей не хватает российскому кино и зачем нужны агенты. Актер и режиссер Егор Сальников рассказывает, как подготовиться к экзаменам в театральные университеты, кто такой мастер курса и какие трудности могут поджидать начинающих актеров.
audio/mpeg
Актер и режиссер Егор Сальников рассказывает, как подготовиться к экзаменам в театральные университеты, кто такой мастер курса и какие трудности могут поджидать начинающих актеров.Подкаст создан совместно с проектом "Другое дело". Это платформа общественных активностей, где можно участвовать в конкурсах, получать призы за полезные дела, а еще найти подходящие образовательные программы и стажировки.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Слушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Telegram и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, вгик, гитис, школа-студия мхат, аудио
"А потом Титаник тонет". Как стать актером и не разочароваться в жизни
Чем всех так привлекает профессия актера и как на самом деле выглядит их работа? Нужно ли учиться актерскому мастерству, каких типажей не хватает российскому кино и зачем нужны агенты.