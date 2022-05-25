https://ria.ru/20220525/zyuganov-1790643020.html
Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ
Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2022
Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ
Одновременно с выходом России из Болонской системы образования нужно отказаться и от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:36
2022-05-25T15:36
2022-05-25T15:38
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
геннадий зюганов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Одновременно с выходом России из Болонской системы образования нужно отказаться и от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования."Одновременно (с выходом из Болонской системы - ред.) нужно заканчивать и с ЕГЭ, который порушил лучшую в мире русско-советскую систему образования. Болонская система в свою очередь угробила подготовку специалистов. В итоге - деградация кадров", - написал политик в Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что выйти из Болонской системы необходимо было давно, однако "лучше поздно, чем никогда".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), геннадий зюганов
15:36 25.05.2022 (обновлено: 15:38 25.05.2022)
Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ
Лидер КПРФ Зюганов призвал выйти из Болонской системы и отказаться от ЕГЭ