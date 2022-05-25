https://ria.ru/20220525/zyuganov-1790643020.html

Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ

Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2022

Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ

Одновременно с выходом России из Болонской системы образования нужно отказаться и от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:36

2022-05-25T15:36

2022-05-25T15:38

общество

россия

единый государственный экзамен (егэ)

геннадий зюганов

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Одновременно с выходом России из Болонской системы образования нужно отказаться и от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования."Одновременно (с выходом из Болонской системы - ред.) нужно заканчивать и с ЕГЭ, который порушил лучшую в мире русско-советскую систему образования. Болонская система в свою очередь угробила подготовку специалистов. В итоге - деградация кадров", - написал политик в Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что выйти из Болонской системы необходимо было давно, однако "лучше поздно, чем никогда".

https://ria.ru/20220525/vykhod-1790538001.html

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россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), геннадий зюганов