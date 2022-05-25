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Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2022
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Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ
Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ - РИА Новости, 25.05.2022
Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ
Одновременно с выходом России из Болонской системы образования нужно отказаться и от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил лидер КПРФ Геннадий... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:36
2022-05-25T15:38
общество
россия
единый государственный экзамен (егэ)
геннадий зюганов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Одновременно с выходом России из Болонской системы образования нужно отказаться и от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования."Одновременно (с выходом из Болонской системы - ред.) нужно заканчивать и с ЕГЭ, который порушил лучшую в мире русско-советскую систему образования. Болонская система в свою очередь угробила подготовку специалистов. В итоге - деградация кадров", - написал политик в Telegram-канале.Парламентарий подчеркнул, что выйти из Болонской системы необходимо было давно, однако "лучше поздно, чем никогда".
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общество, россия, единый государственный экзамен (егэ), геннадий зюганов
15:36 25.05.2022 (обновлено: 15:38 25.05.2022)
 
Зюганов призвал отказаться от ЕГЭ

Лидер КПРФ Зюганов призвал выйти из Болонской системы и отказаться от ЕГЭ

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПредседатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Одновременно с выходом России из Болонской системы образования нужно отказаться и от Единого государственного экзамена (ЕГЭ), заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.
Ранее в Минобрнауки заявили, что Россия откажется от Болонской системы и будет разрабатывать собственную "уникальную" модель высшего образования.
Ирина Яровая - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 09:11
Яровая заявила о необходимости выхода России из Болонского процесса
"Одновременно (с выходом из Болонской системы - ред.) нужно заканчивать и с ЕГЭ, который порушил лучшую в мире русско-советскую систему образования. Болонская система в свою очередь угробила подготовку специалистов. В итоге - деградация кадров", - написал политик в Telegram-канале.
Парламентарий подчеркнул, что выйти из Болонской системы необходимо было давно, однако "лучше поздно, чем никогда".
Единый госэкзамен - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
Вчера, 11:58
Отказ от Болонской системы не повлияет на сдачу ЕГЭ, заявил Рособрнадзор
 
ОбществоРоссияЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)Геннадий Зюганов
 
 
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