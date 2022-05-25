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ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА - РИА Новости, 25.05.2022
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ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА
ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА - РИА Новости, 25.05.2022
ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА
Федеральное медико-биологическое агентство может уже в этом году завершить основную работу над аналогом самого дорогого препарата в мире для лечения спинальной... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:54
2022-05-25T13:54
общество
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство может уже в этом году завершить основную работу над аналогом самого дорогого препарата в мире для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы постараемся в этом году уже основную работу всю сделать и это будет много дешевле, чем оригинальный препарат, потому что он стоит реально совершенно других денег, и только за счёт монополии на мировом рынке эти 180-150 миллионов - они превышают в десятки раз реальную цену",- сказала Скворцова журналистам.Она отметила, что для создания препарата все есть. При этом само производство дешевле, чем нынешняя стоимость препарата, подчеркнула Скворцова.
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общество, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова
13:54 25.05.2022
 
ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА

Сквроцова: ФМБА может в этом году завершить основную работу над аналогом Zolgensma

© Фото : NovartisZolgensma (Золгенсма)
Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : Novartis
Zolgensma (Золгенсма). Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство может уже в этом году завершить основную работу над аналогом самого дорогого препарата в мире для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова.
"Мы постараемся в этом году уже основную работу всю сделать и это будет много дешевле, чем оригинальный препарат, потому что он стоит реально совершенно других денег, и только за счёт монополии на мировом рынке эти 180-150 миллионов - они превышают в десятки раз реальную цену",- сказала Скворцова журналистам.
Она отметила, что для создания препарата все есть. При этом само производство дешевле, чем нынешняя стоимость препарата, подчеркнула Скворцова.
Первый лекарственный препарат для генной терапии спинальной мышечной атрофии Zolgensma (Золгенсма) - РИА Новости, 1920, 09.02.2022
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ОбществоЗдоровье - ОбществоФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Вероника Скворцова
 
 
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