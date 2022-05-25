https://ria.ru/20220525/zolgensma-1790612994.html

ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА

ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА - РИА Новости, 25.05.2022

ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА

Федеральное медико-биологическое агентство может уже в этом году завершить основную работу над аналогом самого дорогого препарата в мире для лечения спинальной... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:54

2022-05-25T13:54

2022-05-25T13:54

общество

здоровье - общество

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

вероника скворцова

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство может уже в этом году завершить основную работу над аналогом самого дорогого препарата в мире для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы постараемся в этом году уже основную работу всю сделать и это будет много дешевле, чем оригинальный препарат, потому что он стоит реально совершенно других денег, и только за счёт монополии на мировом рынке эти 180-150 миллионов - они превышают в десятки раз реальную цену",- сказала Скворцова журналистам.Она отметила, что для создания препарата все есть. При этом само производство дешевле, чем нынешняя стоимость препарата, подчеркнула Скворцова.

https://ria.ru/20220209/lechenie-1771879941.html

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2022

Ольга Маркова

Ольга Маркова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

общество, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова