https://ria.ru/20220525/zolgensma-1790612994.html
ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА
ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА - РИА Новости, 25.05.2022
ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА
Федеральное медико-биологическое агентство может уже в этом году завершить основную работу над аналогом самого дорогого препарата в мире для лечения спинальной... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:54
2022-05-25T13:54
2022-05-25T13:54
общество
здоровье - общество
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Федеральное медико-биологическое агентство может уже в этом году завершить основную работу над аналогом самого дорогого препарата в мире для лечения спинальной мышечной атрофии "Золгенсма", заявила глава ФМБА Вероника Скворцова."Мы постараемся в этом году уже основную работу всю сделать и это будет много дешевле, чем оригинальный препарат, потому что он стоит реально совершенно других денег, и только за счёт монополии на мировом рынке эти 180-150 миллионов - они превышают в десятки раз реальную цену",- сказала Скворцова журналистам.Она отметила, что для создания препарата все есть. При этом само производство дешевле, чем нынешняя стоимость препарата, подчеркнула Скворцова.
https://ria.ru/20220209/lechenie-1771879941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова
ФМБА работает над аналогом самого дорогого препарата от СМА
Сквроцова: ФМБА может в этом году завершить основную работу над аналогом Zolgensma