https://ria.ru/20220525/zhenschiny-1790691933.html

В России вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми

В России вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми - РИА Новости, 25.05.2022

В России вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми

Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет увеличена вдвое и составит более 30 тысяч рублей. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:52

2022-05-25T17:52

2022-05-25T18:06

владимир путин

общество

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет увеличена вдвое и составит более 30 тысяч рублей."Женщины военнослужащие не входят в систему страховки и поэтому там выплата была предусмотрена зафиксированная. Им выплачивается чуть больше 15 тысяч рублей - размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена. Эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тысячи, как раз для женщин, которые имеют эту страховку", - сказал Путин, открывая заседание президиума Госсовета.Президент попросил правительство реализовать это предложение и держать этот вопрос на контроле.

https://ria.ru/20220520/spetsoperatsiya-1789798879.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, общество, вооруженные силы рф