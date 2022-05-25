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В России вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми - РИА Новости, 25.05.2022
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В России вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми
В России вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми - РИА Новости, 25.05.2022
В России вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми
Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет увеличена вдвое и составит более 30 тысяч рублей. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:52
2022-05-25T18:06
владимир путин
общество
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет увеличена вдвое и составит более 30 тысяч рублей."Женщины военнослужащие не входят в систему страховки и поэтому там выплата была предусмотрена зафиксированная. Им выплачивается чуть больше 15 тысяч рублей - размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена. Эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тысячи, как раз для женщин, которые имеют эту страховку", - сказал Путин, открывая заседание президиума Госсовета.Президент попросил правительство реализовать это предложение и держать этот вопрос на контроле.
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владимир путин, общество, вооруженные силы рф
17:52 25.05.2022 (обновлено: 18:06 25.05.2022)
 
В России вдвое увеличат поддержку женщин-военнослужащих с детьми

Путин заявил об увеличении до 30 тысяч рублей поддержки женщин-военнослужащих с детьми

© РИА Новости / Эдуард Молчанов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие парадных расчетов на военном параде в Калининграде
Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в Калининграде - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Эдуард Молчанов
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Военнослужащие парадных расчетов на военном параде в Калининграде. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что поддержка военнослужащих-женщин с детьми будет увеличена вдвое и составит более 30 тысяч рублей.
"Женщины военнослужащие не входят в систему страховки и поэтому там выплата была предусмотрена зафиксированная. Им выплачивается чуть больше 15 тысяч рублей - размер пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. С 1 июля такая несправедливость должна быть устранена. Эта сумма должна быть увеличена более чем в два раза, до уровня чуть больше 31 тысячи, как раз для женщин, которые имеют эту страховку", - сказал Путин, открывая заседание президиума Госсовета.
Президент попросил правительство реализовать это предложение и держать этот вопрос на контроле.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 20.05.2022
20 мая, 17:46Специальная военная операция на Украине
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Владимир ПутинОбществоВооруженные силы РФ
 
 
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