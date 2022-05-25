https://ria.ru/20220525/zavtrak-1790517964.html
Диетолог назвала четыре варианта полезного завтрака
Диетолог назвала четыре варианта полезного завтрака - РИА Новости, 25.05.2022
Диетолог назвала четыре варианта полезного завтрака
По утрам человек в идеале должен получать все основные нутриенты – белки, жиры и углеводы, а также клетчатку, уверена врач-диетолог Нурия Дианова. В интервью... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T02:10
2022-05-25T02:10
2022-05-25T02:10
общество
нурия дианова
здоровье - общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. По утрам человек в идеале должен получать все основные нутриенты – белки, жиры и углеводы, а также клетчатку, уверена врач-диетолог Нурия Дианова. В интервью радио Sputnik она назвала несколько вариантов полезного, вкусного и недорогого завтрака.Больше всего подходит для утреннего приема пищи такое сочетание, как яйцо с хлебом и овощами, его можно включать в меню несколько раз в неделю, считает врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. При этом хлеб лучше выбирать серый или ржаной, а овощи можно использовать любые, отметила она.Мужчинам стоит обратить внимание на такой вариант завтрака, как омлет с тушеными помидорами, добавила она. Ликопин, который входит в состав подвергавшихся тепловой обработке томатов, увеличивает подвижность сперматозоидов и полезен для предстательной железы, пояснила Дианова.Людям, предпочитающим завтракать кашей, она рекомендует сочетать овсянку с фруктами и урбечем. Впрочем, последний пункт можно заменить сыром, уточнила диетолог."Овсянка – это углеводы, такому завтраку не хватает белков с жирами и клетчатки. На мой взгляд, к овсянке больше всего подходят фрукты: банан, яблоко, апельсин. Важно добавить белково-жировой продукт, например, две чайные ложки урбеча из расторопши (паста из растертых семян расторопши – колючего травянистого растения, – ред.) или любой другой урбеч, это дает сытость. В качестве альтернативы можно добавить кусочек сыра", – предложила Дианова.По ее словам, мужчинам на завтрак можно съедать до 50 граммов сыра, а женщинам лучше ограничиваться 20-30 граммами.Регулярное употребление глазированных хлопьев по утрам – не самая полезная привычка, продолжила диетолог. Чувство насыщения после этого блюда быстро проходит, а уровень глюкозы в крови повышается, напомнила Дианова. Вместо хлопьев лучше съесть мюсли, полагает она."Нужно выбирать наборы с добавлением высушенных бананов, ягод, без цукатов. Залить молоком, йогуртом, добавить яйцо и кусок сыра, а также банан в качестве клетчатки", – посоветовала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.
https://rsport.ria.ru/20220520/smuzi-1780161765.html
https://radiosputnik.ria.ru/20220423/zavtrak-1784979946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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общество, нурия дианова, здоровье - общество
Диетолог назвала четыре варианта полезного завтрака
Диетолог Дианова посоветовала есть на завтрак яйцо с хлебом и овощами
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости.
По утрам человек в идеале должен получать все основные нутриенты – белки, жиры и углеводы, а также клетчатку, уверена врач-диетолог Нурия Дианова. В интервью радио Sputnik она назвала
несколько вариантов полезного, вкусного и недорогого завтрака.
Больше всего подходит для утреннего приема пищи такое сочетание, как яйцо с хлебом и овощами, его можно включать в меню несколько раз в неделю, считает врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова
. При этом хлеб лучше выбирать серый или ржаной, а овощи можно использовать любые, отметила она.
"Если за основу мы берем яйцо, то это один из лучших животных белков, который и легко усваивается, и самый дешевый, по сравнению с мясом, творогом или морепродуктами. Для женщины это будет одно яйцо, мужчине можно съесть максимум два. К этому необходимо добавить хлеб, но не белый, а серый или ржаной. Дальше мы должны добавить клетчатку. К яйцу подходят любые варианты овощных блюд: домашнее лечо, салат, помидоры, квашеная капуста", – сказала Дианова.
Мужчинам стоит обратить внимание на такой вариант завтрака, как омлет с тушеными помидорами, добавила она. Ликопин, который входит в состав подвергавшихся тепловой обработке томатов, увеличивает подвижность сперматозоидов и полезен для предстательной железы, пояснила Дианова.
Людям, предпочитающим завтракать кашей, она рекомендует сочетать овсянку с фруктами и урбечем. Впрочем, последний пункт можно заменить сыром, уточнила диетолог.
"Овсянка – это углеводы, такому завтраку не хватает белков с жирами и клетчатки. На мой взгляд, к овсянке больше всего подходят фрукты: банан, яблоко, апельсин. Важно добавить белково-жировой продукт, например, две чайные ложки урбеча из расторопши (паста из растертых семян расторопши – колючего травянистого растения, – ред.) или любой другой урбеч, это дает сытость. В качестве альтернативы можно добавить кусочек сыра", – предложила Дианова.
По ее словам, мужчинам на завтрак можно съедать до 50 граммов сыра, а женщинам лучше ограничиваться 20-30 граммами.
Регулярное употребление глазированных хлопьев по утрам – не самая полезная привычка, продолжила диетолог. Чувство насыщения после этого блюда быстро проходит, а уровень глюкозы в крови повышается, напомнила Дианова. Вместо хлопьев лучше съесть мюсли, полагает она.
"Нужно выбирать наборы с добавлением высушенных бананов, ягод, без цукатов. Залить молоком, йогуртом, добавить яйцо и кусок сыра, а также банан в качестве клетчатки", – посоветовала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.