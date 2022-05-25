https://ria.ru/20220525/zavtrak-1790517964.html

Диетолог назвала четыре варианта полезного завтрака

Диетолог назвала четыре варианта полезного завтрака - РИА Новости, 25.05.2022

Диетолог назвала четыре варианта полезного завтрака

По утрам человек в идеале должен получать все основные нутриенты – белки, жиры и углеводы, а также клетчатку, уверена врач-диетолог Нурия Дианова. В интервью... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T02:10

2022-05-25T02:10

2022-05-25T02:10

общество

нурия дианова

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. По утрам человек в идеале должен получать все основные нутриенты – белки, жиры и углеводы, а также клетчатку, уверена врач-диетолог Нурия Дианова. В интервью радио Sputnik она назвала несколько вариантов полезного, вкусного и недорогого завтрака.Больше всего подходит для утреннего приема пищи такое сочетание, как яйцо с хлебом и овощами, его можно включать в меню несколько раз в неделю, считает врач-диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. При этом хлеб лучше выбирать серый или ржаной, а овощи можно использовать любые, отметила она.Мужчинам стоит обратить внимание на такой вариант завтрака, как омлет с тушеными помидорами, добавила она. Ликопин, который входит в состав подвергавшихся тепловой обработке томатов, увеличивает подвижность сперматозоидов и полезен для предстательной железы, пояснила Дианова.Людям, предпочитающим завтракать кашей, она рекомендует сочетать овсянку с фруктами и урбечем. Впрочем, последний пункт можно заменить сыром, уточнила диетолог."Овсянка – это углеводы, такому завтраку не хватает белков с жирами и клетчатки. На мой взгляд, к овсянке больше всего подходят фрукты: банан, яблоко, апельсин. Важно добавить белково-жировой продукт, например, две чайные ложки урбеча из расторопши (паста из растертых семян расторопши – колючего травянистого растения, – ред.) или любой другой урбеч, это дает сытость. В качестве альтернативы можно добавить кусочек сыра", – предложила Дианова.По ее словам, мужчинам на завтрак можно съедать до 50 граммов сыра, а женщинам лучше ограничиваться 20-30 граммами.Регулярное употребление глазированных хлопьев по утрам – не самая полезная привычка, продолжила диетолог. Чувство насыщения после этого блюда быстро проходит, а уровень глюкозы в крови повышается, напомнила Дианова. Вместо хлопьев лучше съесть мюсли, полагает она."Нужно выбирать наборы с добавлением высушенных бананов, ягод, без цукатов. Залить молоком, йогуртом, добавить яйцо и кусок сыра, а также банан в качестве клетчатки", – посоветовала Нурия Дианова в интервью радио Sputnik.

https://rsport.ria.ru/20220520/smuzi-1780161765.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220423/zavtrak-1784979946.html

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Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, нурия дианова, здоровье - общество