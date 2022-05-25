https://ria.ru/20220525/zaporozhe-1790527367.html

Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева

Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева - РИА Новости, 25.05.2022

Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева

Возвращение Запорожской области под контроль Украины невозможно, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T06:44

2022-05-25T06:44

2022-05-25T10:23

специальная военная операция на украине

в мире

запорожская область

украина

херсонская область

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Возвращение Запорожской области под контроль Украины невозможно, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Запорожская область — это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, что бы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров", — подчеркнул собеседник агентства.Рогов добавил, что область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вступление в состав России в качестве полноценного субъекта.Чиновник подчеркнул, что население Запорожья — "абсолютно русское по ментальности", поэтому адаптация займет всего несколько месяцев.По его словам, Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Союзные войска уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.

https://ria.ru/20220525/gerb-1790527949.html

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запорожская область

украина

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, запорожская область, украина, херсонская область , россия