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Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/zaporozhe-1790527367.html
Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева
Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева - РИА Новости, 25.05.2022
Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева
Возвращение Запорожской области под контроль Украины невозможно, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T06:44
2022-05-25T10:23
специальная военная операция на украине
в мире
запорожская область
украина
херсонская область
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Возвращение Запорожской области под контроль Украины невозможно, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов."Запорожская область — это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, что бы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров", — подчеркнул собеседник агентства.Рогов добавил, что область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вступление в состав России в качестве полноценного субъекта.Чиновник подчеркнул, что население Запорожья — "абсолютно русское по ментальности", поэтому адаптация займет всего несколько месяцев.По его словам, Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Союзные войска уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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запорожская область
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в мире, запорожская область, украина, херсонская область , россия
06:44 25.05.2022 (обновлено: 10:23 25.05.2022)
 
Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева

Представитель Запорожской ВГА Рогов исключил возвращение региона под контроль Украины

© РИА Новости / Перейти в фотобанкМелитополь, Запорожская область
Мелитополь, Запорожская область - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Возвращение Запорожской области под контроль Украины невозможно, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Запорожская область — это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, что бы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров", — подчеркнул собеседник агентства.
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Рогов добавил, что область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вступление в состав России в качестве полноценного субъекта.
Чиновник подчеркнул, что население Запорожья — "абсолютно русское по ментальности", поэтому адаптация займет всего несколько месяцев.
"На сегодня уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области. Но пока, к сожалению, областной центр — город Запорожье — находится под внешним управлением и контролем режима Зеленского. Мы уверены, что город будет освобожден. Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи", — продолжил собеседник агентства.
По его словам, Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.
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Союзные войска уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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