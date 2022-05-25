06:44 25.05.2022 (обновлено: 10:23 25.05.2022)
Власти Запорожской области исключили возвращение региона под контроль Киева
Представитель Запорожской ВГА Рогов исключил возвращение региона под контроль Украины
Мелитополь, Запорожская область. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая — РИА Новости. Возвращение Запорожской области под контроль Украины невозможно, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
"Запорожская область — это исторически русская территория. Возвращение региона под контроль киевского режима, что бы они там ни заявляли, исключено, как и проведение с ними переговоров", — подчеркнул собеседник агентства.
Рогов добавил, что область после полного освобождения от украинских националистов возьмет курс на вступление в состав России в качестве полноценного субъекта.
Чиновник подчеркнул, что население Запорожья — "абсолютно русское по ментальности", поэтому адаптация займет всего несколько месяцев.
"На сегодня уже освобождено от украинских националистов и находится под контролем российской армии две трети области. Но пока, к сожалению, областной центр — город Запорожье — находится под внешним управлением и контролем режима Зеленского. Мы уверены, что город будет освобожден. Украинские националисты тоже понимают, что Запорожье они не удержат, поэтому уже сейчас выводят из города свои активы и вывозят семьи", — продолжил собеседник агентства.
По его словам, Запорожская область может занять достойное место в Южном федеральном округе.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, армия уже выполнила основную задачу первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью операции в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Союзные войска уже взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформировали военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.