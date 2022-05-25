https://ria.ru/20220525/zapad-1790525331.html

В США разгневались на Зеленского и Байдена за поддержку нацистов из "Азова"

В США разгневались на Зеленского и Байдена за поддержку нацистов из "Азова" - РИА Новости, 25.05.2022

В США разгневались на Зеленского и Байдена за поддержку нацистов из "Азова"

Владимир Зеленский принимает похвалы от западных элит, в то время как украинские неонацисты, поддерживаемые в том числе США, истязают мирных жителей, пишет... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T05:16

2022-05-25T05:16

2022-05-25T05:16

в мире

россия

сша

украина

владимир путин

владимир зеленский

джо байден

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748304981_0:10:729:420_1920x0_80_0_0_af181d1326054aa439c6bfc3fea48ff4.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Владимир Зеленский принимает похвалы от западных элит, в то время как украинские неонацисты, поддерживаемые в том числе США, истязают мирных жителей, пишет обозреватель American Thinker Терри Титком в статье под названием "Развенчивая общепринятые суждения об Украине".Как напоминает автор, на прошлой неделе во время Каннского кинофестиваля Зеленский "сорвал овации": "напомаженные снобы аплодировали ему стоя, выражая восхищение его выдающимся исполнением роли "Героя Киева""."Исполнители ролей второго плана – украинские олигархи и неонацисты – не смогли присутствовать на этом виртуальном мероприятии, поскольку в тот момент первые занимались переводом денег на частные офшорные счета, а вторые истязали мирных жителей", – указывает Титком.По его словам, Зеленский принимал "восторженные похвалы", в то время как тела тысяч украинских солдат "гнили вокруг полей Донбасса" вместе с останками тысяч мужчин, женщин и детей, чьи дома боевики "Азова" (против членов этого формирования в России возбуждено уголовное дело) и других ультранационалистических формирований, находящиеся под командованием президента Украины, бомбили последние восемь лет. "Всматриваясь в экран телесуфлера, он шевелил губами, произнося нужные слова, которые, однако, были полностью лишены смысла и человечности", - подчеркивает автор.В то же время "в пяти тысячах миль" от Зеленского старика, "страдающего когнитивным расстройством и демонстрирующего весьма скверный характер", проводили под руки на подиум, где он должен был исполнить роль президента США, продолжает Титком."А по другую сторону занавеса стояли люди, которые дергают за ниточки этих двух марионеток… Их частные самолеты постоянно летают в Давос. Нет такой цены, которую они не смогли бы силой стрясти со сбившейся в кучу человеческой массы, в которой они видят лишь пешек на шахматной доске, – и которой они с легкостью пожертвуют, если потребуется", - пишет он.Как замечает обозреватель, пока в США уничтожают статуи "отцов-основателей", там все еще остаются памятники таким военным преступникам, как Степан Бандера. При этом оружие, форма и жалование современных нацистов из "Азова" и других украинских группировок выплачиваются за счет средств, полученных от правительства Соединенных Штатов и "бесхребетных доморощенных глобалистов", заполонивших Вашингтон, отмечает Титком."Наши отцы и деды, которые сражались в той войне, сейчас переворачиваются в могилах", - считает автор, называя американцев "сборищем живых мертвецов", которыми манипулируют коррумпированные СМИ, совершенно не разбирающиеся в истории."Многие даже не подозревают, что Россия была нашей союзницей, что она сыграла важную роль в победе над немецкой армией во Второй мировой войне и что в процессе она потеряла 27 миллионов человек – больше, чем любая другая страна", - заключает он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны России, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220523/grazhdanstvo-1790068627.html

https://ria.ru/20220518/spetsoperatsiya-1789330643.html

https://ria.ru/20220521/mariupol-1789806752.html

россия

сша

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, сша, украина, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, донбасс