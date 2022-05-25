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Архангельские депутаты: день Северных юнг нужно отмечать во всей России - РИА Новости, 25.05.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20220525/yungi-1790683843.html
Архангельские депутаты: день Северных юнг нужно отмечать во всей России
Архангельские депутаты: день Северных юнг нужно отмечать во всей России - РИА Новости, 25.05.2022
Архангельские депутаты: день Северных юнг нужно отмечать во всей России
Депутаты заксобрания Архангельской области почтили память воспитанников Соловецкой школы юнг в день ее 80-летия и надеются, что в будущем памятную дату "День... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T17:31
2022-05-25T17:35
общество
россия
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москва
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области почтили память воспитанников Соловецкой школы юнг в день ее 80-летия и надеются, что в будущем памятную дату "День юнг России" по инициативе парламентариев станут отмечать в масштабах всей страны, сообщила пресс-служба законодательного органа власти.Ранее законопроект об учреждении новой памятной даты "25 мая – День юнг России" был направлен на рассмотрение совета законодателей РФ при Федеральном собрании."Это большой праздник для всех юнг. Встречи проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманской области и других регионах. И поддержав предложения выпускников Соловецкой школы юнг и жителей Архангельской области, областное собрание депутатов вышло с инициативой, чтобы этот памятный день стал Днем юнг России. Это событие заслуживает внимания, уважения и памяти в масштабах всей страны", – считает председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.В день памяти Северных юнг депутаты областного собрания после окончания сессии возложили цветы к монументу "Юнгам Северного флота" в знак памяти о воспитанниках легендарной Соловецкой школы юнг Военно-морского флота, которая 25 мая отмечает 80-летие.Уникальное учебное заведение было создано 25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова. Соловецкая школа юнг стала настоящей "кузницей кадров" для флота, ведь с 1942 по 1945 годы школа выпустила 4111 специалистов морского дела – боцманов, рулевых, электриков, мотористов. 14-15 летние мальчишки заменили на флоте выбывших старших товарищей.Выпускники Соловецкой школы юнг участвовали в защите Заполярья, северных конвоях, в операциях на Волге, Днестре, Амуре, Дунае и Днепре, взятии Берлина, защищали морские рубежи на Дальнем Востоке. Более тысячи юнг погибли на кораблях и подводных лодках, до конца выполнив свой воинский долг. Звание Героя Советского Союза было присуждено четверым соловецким юнгам.В Архангельской области указом губернатора в октябре 2019 года учреждена региональная памятная дата "25 мая – День памяти Северных юнг". Однако праздничные мероприятия в этот день проходят не только в Архангельске, но и в разных регионах страны – в знак уважения заслуг соловецких юнг и выпускников других школ, которые во время Великой Отечественной войны готовили кадры для военного, промыслового и речного флотов.
https://ria.ru/20220505/yungi-1787008624.html
https://ria.ru/20220525/yung-1790400793.html
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общество, россия, архангельская область, москва
17:31 25.05.2022 (обновлено: 17:35 25.05.2022)
 
Архангельские депутаты: день Северных юнг нужно отмечать во всей России

Архангельские депутаты предложили отмечать день Северных юнг во всей России

© Фото : официальный сайт Архангельского областного Собрания депутатовВозложение цветов к монументу "Юнгам Северного флота" в Архангельске
Возложение цветов к монументу Юнгам Северного флота в Архангельске - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : официальный сайт Архангельского областного Собрания депутатов
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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области почтили память воспитанников Соловецкой школы юнг в день ее 80-летия и надеются, что в будущем памятную дату "День юнг России" по инициативе парламентариев станут отмечать в масштабах всей страны, сообщила пресс-служба законодательного органа власти.
Ранее законопроект об учреждении новой памятной даты "25 мая – День юнг России" был направлен на рассмотрение совета законодателей РФ при Федеральном собрании.
© Фото : официальный сайт Архангельского областного Собрания депутатовДепутаты Архангельского областного Собрания возложили цветы к монументу "Юнгам Северного флота"
Депутаты Архангельского областного Собрания возложили цветы к монументу Юнгам Северного флота - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© Фото : официальный сайт Архангельского областного Собрания депутатов
Депутаты Архангельского областного Собрания возложили цветы к монументу "Юнгам Северного флота"
"Это большой праздник для всех юнг. Встречи проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманской области и других регионах. И поддержав предложения выпускников Соловецкой школы юнг и жителей Архангельской области, областное собрание депутатов вышло с инициативой, чтобы этот памятный день стал Днем юнг России. Это событие заслуживает внимания, уважения и памяти в масштабах всей страны", – считает председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
В день памяти Северных юнг депутаты областного собрания после окончания сессии возложили цветы к монументу "Юнгам Северного флота" в знак памяти о воспитанниках легендарной Соловецкой школы юнг Военно-морского флота, которая 25 мая отмечает 80-летие.
Архангельск - РИА Новости, 1920, 05.05.2022
5 мая, 14:49Архангельская область
День юнг России может появиться по инициативе архангельских законодателей
Уникальное учебное заведение было создано 25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова. Соловецкая школа юнг стала настоящей "кузницей кадров" для флота, ведь с 1942 по 1945 годы школа выпустила 4111 специалистов морского дела – боцманов, рулевых, электриков, мотористов. 14-15 летние мальчишки заменили на флоте выбывших старших товарищей.
Выпускники Соловецкой школы юнг участвовали в защите Заполярья, северных конвоях, в операциях на Волге, Днестре, Амуре, Дунае и Днепре, взятии Берлина, защищали морские рубежи на Дальнем Востоке. Более тысячи юнг погибли на кораблях и подводных лодках, до конца выполнив свой воинский долг. Звание Героя Советского Союза было присуждено четверым соловецким юнгам.
В Архангельской области указом губернатора в октябре 2019 года учреждена региональная памятная дата "25 мая – День памяти Северных юнг". Однако праздничные мероприятия в этот день проходят не только в Архангельске, но и в разных регионах страны – в знак уважения заслуг соловецких юнг и выпускников других школ, которые во время Великой Отечественной войны готовили кадры для военного, промыслового и речного флотов.
Курсанты Соловецкой школы юнг
Вчера, 10:00Морская держава
Соловецкая школа юнг – кузница кадров для советского флота
 
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