https://ria.ru/20220525/yungi-1790683843.html

Архангельские депутаты: день Северных юнг нужно отмечать во всей России

Архангельские депутаты: день Северных юнг нужно отмечать во всей России - РИА Новости, 25.05.2022

Архангельские депутаты: день Северных юнг нужно отмечать во всей России

Депутаты заксобрания Архангельской области почтили память воспитанников Соловецкой школы юнг в день ее 80-летия и надеются, что в будущем памятную дату "День... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T17:31

2022-05-25T17:31

2022-05-25T17:35

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АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области почтили память воспитанников Соловецкой школы юнг в день ее 80-летия и надеются, что в будущем памятную дату "День юнг России" по инициативе парламентариев станут отмечать в масштабах всей страны, сообщила пресс-служба законодательного органа власти.Ранее законопроект об учреждении новой памятной даты "25 мая – День юнг России" был направлен на рассмотрение совета законодателей РФ при Федеральном собрании."Это большой праздник для всех юнг. Встречи проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманской области и других регионах. И поддержав предложения выпускников Соловецкой школы юнг и жителей Архангельской области, областное собрание депутатов вышло с инициативой, чтобы этот памятный день стал Днем юнг России. Это событие заслуживает внимания, уважения и памяти в масштабах всей страны", – считает председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.В день памяти Северных юнг депутаты областного собрания после окончания сессии возложили цветы к монументу "Юнгам Северного флота" в знак памяти о воспитанниках легендарной Соловецкой школы юнг Военно-морского флота, которая 25 мая отмечает 80-летие.Уникальное учебное заведение было создано 25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова. Соловецкая школа юнг стала настоящей "кузницей кадров" для флота, ведь с 1942 по 1945 годы школа выпустила 4111 специалистов морского дела – боцманов, рулевых, электриков, мотористов. 14-15 летние мальчишки заменили на флоте выбывших старших товарищей.Выпускники Соловецкой школы юнг участвовали в защите Заполярья, северных конвоях, в операциях на Волге, Днестре, Амуре, Дунае и Днепре, взятии Берлина, защищали морские рубежи на Дальнем Востоке. Более тысячи юнг погибли на кораблях и подводных лодках, до конца выполнив свой воинский долг. Звание Героя Советского Союза было присуждено четверым соловецким юнгам.В Архангельской области указом губернатора в октябре 2019 года учреждена региональная памятная дата "25 мая – День памяти Северных юнг". Однако праздничные мероприятия в этот день проходят не только в Архангельске, но и в разных регионах страны – в знак уважения заслуг соловецких юнг и выпускников других школ, которые во время Великой Отечественной войны готовили кадры для военного, промыслового и речного флотов.

https://ria.ru/20220505/yungi-1787008624.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, архангельская область, москва