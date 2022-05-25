17:31 25.05.2022 (обновлено: 17:35 25.05.2022)
Архангельские депутаты: день Северных юнг нужно отмечать во всей России
Архангельские депутаты предложили отмечать день Северных юнг во всей России
© Фото : официальный сайт Архангельского областного Собрания депутатовВозложение цветов к монументу "Юнгам Северного флота" в Архангельске
АРХАНГЕЛЬСК, 25 мая – РИА Новости. Депутаты заксобрания Архангельской области почтили память воспитанников Соловецкой школы юнг в день ее 80-летия и надеются, что в будущем памятную дату "День юнг России" по инициативе парламентариев станут отмечать в масштабах всей страны, сообщила пресс-служба законодательного органа власти.
Ранее законопроект об учреждении новой памятной даты "25 мая – День юнг России" был направлен на рассмотрение совета законодателей РФ при Федеральном собрании.
© Фото : официальный сайт Архангельского областного Собрания депутатовДепутаты Архангельского областного Собрания возложили цветы к монументу "Юнгам Северного флота"
Депутаты Архангельского областного Собрания возложили цветы к монументу "Юнгам Северного флота"
"Это большой праздник для всех юнг. Встречи проходят в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе, Мурманской области и других регионах. И поддержав предложения выпускников Соловецкой школы юнг и жителей Архангельской области, областное собрание депутатов вышло с инициативой, чтобы этот памятный день стал Днем юнг России. Это событие заслуживает внимания, уважения и памяти в масштабах всей страны", – считает председатель Архангельского областного собрания депутатов Екатерина Прокопьева.
В день памяти Северных юнг депутаты областного собрания после окончания сессии возложили цветы к монументу "Юнгам Северного флота" в знак памяти о воспитанниках легендарной Соловецкой школы юнг Военно-морского флота, которая 25 мая отмечает 80-летие.
Уникальное учебное заведение было создано 25 мая 1942 года приказом Наркома ВМФ СССР адмирала Николая Кузнецова. Соловецкая школа юнг стала настоящей "кузницей кадров" для флота, ведь с 1942 по 1945 годы школа выпустила 4111 специалистов морского дела – боцманов, рулевых, электриков, мотористов. 14-15 летние мальчишки заменили на флоте выбывших старших товарищей.
Выпускники Соловецкой школы юнг участвовали в защите Заполярья, северных конвоях, в операциях на Волге, Днестре, Амуре, Дунае и Днепре, взятии Берлина, защищали морские рубежи на Дальнем Востоке. Более тысячи юнг погибли на кораблях и подводных лодках, до конца выполнив свой воинский долг. Звание Героя Советского Союза было присуждено четверым соловецким юнгам.
В Архангельской области указом губернатора в октябре 2019 года учреждена региональная памятная дата "25 мая – День памяти Северных юнг". Однако праздничные мероприятия в этот день проходят не только в Архангельске, но и в разных регионах страны – в знак уважения заслуг соловецких юнг и выпускников других школ, которые во время Великой Отечественной войны готовили кадры для военного, промыслового и речного флотов.