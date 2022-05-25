https://ria.ru/20220525/yung-1790400793.html
Соловецкая школа юнг – кузница кадров для советского флота
Соловецкая школа юнг – кузница кадров для советского флота - РИА Новости, 25.05.2022
Соловецкая школа юнг – кузница кадров для советского флота
Восемьдесят лет назад, 25 мая 1942 года, было создано уникальное учебное заведение, занимавшееся подготовкой квалифицированных специалистов для Военно-морского... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:00
2022-05-25T10:00
2022-05-25T10:00
морская держава
архангельск
севмаш
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Восемьдесят лет назад, 25 мая 1942 года, было создано уникальное учебное заведение, занимавшееся подготовкой квалифицированных специалистов для Военно-морского флота, – Соловецкая школа юнг. Создания школы требовала обстановка на фронте.Учебный процесс был рассчитан на один год. По окончании учебы ребят распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в штат боевых кораблей.Набор особенно не афишировался, так как боялись стихийного наплыва юношей, желавших служить на флоте. Москва и еще восемь регионов стали главными поставщиками кадров для школы. Самый большой набор был в 1944–1945 годах – 1428 человек.За три года Соловецкая школа юнг подготовила более 4111 радистов, рулевых, боцманов, мотористов и электриков. Более 1000 выпускников школы юнг погибли в боях с немцами и японцами. Семи юнгашам присвоено звание Героя Советского Союза. Юнга Василий Храбрых штурмовал Берлин и написал на рейхстаге: "Дошли! Соловецкие юнги".Рулевой, сигнальщик, радист, моторист…Алексей Косырев был юнгой первого набора Соловецкой школы. Вместе с ним в Архангельск съехались сотни ребят. Им предстояла дорога в учебный отряд. Каждому была обещана специальность – рулевой, сигнальщик, радист, моторист, электрик.После выпуска Алексея Семеновича направили в Ленинград, там он служил на эсминце "Грозящий" боцманом. Потом переучился на комендора – морского артиллериста. Был наводчиком орудия главного калибра – 130-миллиметровой носовой башенной артустановки. Участвовал в прорыве блокады города на Неве.Весной 1944 года переведен в Архангельск, где помогал формировать экипажи военных кораблей, передаваемых СССР по ленд-лизу.После войны его распределили на эсминец "Сталин", который на тот момент проходил в Молотовске заводские испытания.В 1950 году пришел на "Севмаш", где трудился 31 год. Был одним из тех, кто строил первую атомную подводную лодку "Ленинский комсомол".
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РИА Новости
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архангельск, севмаш, морская держава
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Восемьдесят лет назад, 25 мая 1942 года, было создано уникальное учебное заведение, занимавшееся подготовкой квалифицированных специалистов для Военно-морского флота, – Соловецкая школа юнг. Создания школы требовала обстановка на фронте.
"Заведение сформировали из 14–16-летних мальчишек. В официальном приказе говорилось, что школа создается “в целях создания кадров будущих специалистов флота высокой квалификации, требующих длительного обучения”", – сообщили в пресс-служба АО "Севмаш".
Учебный процесс был рассчитан на один год. По окончании учебы ребят распределяли на действующий флот, а по достижении совершеннолетия зачисляли в штат боевых кораблей.
Набор особенно не афишировался, так как боялись стихийного наплыва юношей, желавших служить на флоте. Москва и еще восемь регионов стали главными поставщиками кадров для школы. Самый большой набор был в 1944–1945 годах – 1428 человек.
За три года Соловецкая школа юнг подготовила более 4111 радистов, рулевых, боцманов, мотористов и электриков. Более 1000 выпускников школы юнг погибли в боях с немцами и японцами. Семи юнгашам присвоено звание Героя Советского Союза. Юнга Василий Храбрых штурмовал Берлин и написал на рейхстаге: "Дошли! Соловецкие юнги".
Рулевой, сигнальщик, радист, моторист…
Алексей Косырев был юнгой первого набора Соловецкой школы. Вместе с ним в Архангельск съехались сотни ребят. Им предстояла дорога в учебный отряд. Каждому была обещана специальность – рулевой, сигнальщик, радист, моторист, электрик.
После выпуска Алексея Семеновича направили в Ленинград, там он служил на эсминце "Грозящий" боцманом. Потом переучился на комендора – морского артиллериста. Был наводчиком орудия главного калибра – 130-миллиметровой носовой башенной артустановки. Участвовал в прорыве блокады города на Неве.
Весной 1944 года переведен в Архангельск, где помогал формировать экипажи военных кораблей, передаваемых СССР по ленд-лизу.
После войны его распределили на эсминец "Сталин", который на тот момент проходил в Молотовске заводские испытания.
В 1950 году пришел на "Севмаш", где трудился 31 год. Был одним из тех, кто строил первую атомную подводную лодку "Ленинский комсомол".