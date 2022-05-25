https://ria.ru/20220525/yod-1790538827.html

Эндокринолог рассказал, сколько йодированной соли нужно употреблять за день

Эндокринолог рассказал, сколько йодированной соли нужно употреблять за день - РИА Новости, 25.05.2022

Эндокринолог рассказал, сколько йодированной соли нужно употреблять за день

Одна чайная ложка йодированной соли в день полностью удовлетворяет потребность взрослого человека в йоде, сообщил РИА Новости главный внештатный... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:18

2022-05-25T09:18

2022-05-25T09:18

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Одна чайная ложка йодированной соли в день полностью удовлетворяет потребность взрослого человека в йоде, сообщил РИА Новости главный внештатный специалист-эндокринолог столичного департамента здравоохранения Михаил Анциферов во Всемирный день щитовидной железы."Согласно рекомендации ВОЗ, суточная потребность в йоде с учетом возраста составляет: 50 мкг для детей до 12 месяцев, 90 мкг для детей от 2 до 6 лет, 120 мкг для детей от 7 до 12 лет, 150 мкг для подростков и взрослых людей, 100 мкг для людей пожилого возраста, 250 мкг для беременных и кормящих женщин. Для массовой профилактики дефицита йода рекомендуется постоянно использовать йодированную соль, одна чайная ложка йодированной соли в день - 5 грамм - полностью удовлетворяет суточную потребность взрослого человека в йоде", - сказал Анциферов.По его словам, наиболее ранним проявлением дефицита йода является выраженное увеличение щитовидной железы. В основном он формируется в возрасте до 20 лет."В дальнейшем йодный дефицит может привести к формированию узлового и многоузлового зоба. В этом случае необходимо регулярно контролировать размеры узловых образований и исключать риск их злокачественного перерождения. В старшей возрастной группе узловые образования могут приобретать автономию (бесконтрольное функционирование), приводя к гипертиреозу, нарушению ритма сердца, представляющему угрозу для жизни человека" - добавил эндокринолог.Как отметила главный врач Эндокринологического диспансера департамента здравоохранения города Москвы Ольга Духарева, на всей территории России, как и всех стран мира, сохраняется дефицит йода в различной степени выраженности. И вся проблема в том, что этот дефицит человек практически не чувствует. Наиболее выраженно его недостаток сказывается на формировании коры головного мозга плода в период внутриутробного развития ребенка."Тяжелый недостаток йода в период внутриутробного развития плода приводит к кретинизму, а легкий – к снижению умственного потенциала детей на 10-15 пунктов. Много это или мало? Средний IQ в популяции 90-100. При IQ меньше 70 ребенок не может обучаться в обычной общеобразовательной школе. К сожалению, после рождения ребенка восстановить утраченный потенциал умственного развития никаким количеством йода невозможно. Поэтому во время беременности и в период кормления грудью все женщины должны принимать профилактические дозы препаратов йода - 250 мкг. Кроме того, профилактика йодного дефицита необходима во всех критических периодах жизни человека", - сказала врач."Гормоны щитовидной железы участвуют в обменных процессах каждой клетки нашего организма. При их недостатке - гипотиреозе или избытке - гипертиреозе клинические проявления отличаются и могут иметь неспецифический характер. При недостатке гормонов щитовидной железы у человека появляются следующие симптомы: усталость, апатия, подавленное настроение, тяжесть в ногах, одутловатость лица, осиплость голоса, зябкость, сухость кожных покровов, выпадение волос, ломкость ногтей, запоры. При избытке гормонов щитовидной железы отмечаются: повышенная возбудимость, эмоциональная неуравновешенность, нарушение концентрации внимания, плаксивость, дрожь в теле, нарушение сна, слабость, сердцебиение, потеря веса, потливость, нарушение ритма сердца", - рассказал Анциферов.Он отметил, что в первую очередь проверить функцию щитовидной железы должны все люди, у которых в юности или у родственников были какие-либо заболевания щитовидной железы; все женщины детородного возраста; люди старшей возрастной группы; при травме головы, облучении области черепа и инсультах. Однако регулярную проверку организма рекомендуется проходить абсолютно всем, а не только людям из групп риска. Сделать это можно на прогулке, по пути на работу или домой, например, в рамках проекта "Здоровая Москва" в парках и зонах отдыха города. В программу чек-апа входит более 11 исследований, в том числе и диагностика щитовидной железы."Если у человека в юности или у его родственников были различные заболевания щитовидной железы, то рекомендуется проводить обследование один раз в год. Женщинам детородного возраста обследование обязательно надо проводить до момента зачатия. Это нужно для того, чтобы определить тактику ведения такой пациентки в период беременности. Женщины должны помнить, что во время беременности нагрузка на щитовидную железу матери увеличивается на 30 - 50%", - подчеркнул Анциферов.Эндокринолог добавил, что для оценки функции щитовидной железы надо определить содержание тиреотропного гормона и свободного тироксина в крови, сделать УЗИ щитовидной железы. При выявлении изменений необходима консультация врача-эндокринолога.Как отметила главный врач Эндокринологического диспансера департамента здравоохранения города Москвы Ольга Духарева, в группу повышенного риска попадают люди в период повышенных нагрузок на организм."В первую очередь это относится к физиологическим периодам и состояниям, таким как половое созревание у детей - с 12 до 16 лет у девочек и с 13 до 17 лет у мальчиков; беременность и кормление грудью; тяжелая травма головы, инсульт, облучение области черепа, гемохроматоз" - рассказала Духарева.

https://rsport.ria.ru/20220224/zhir-1774812667.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/pomidory-1789278541.html

https://ria.ru/20220216/schitovidka-1773142662.html

https://ria.ru/20220525/iq-1790526808.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, россия, воз