https://ria.ru/20220525/yod-1790523040.html

Эндокринолог рассказала, чем опасен хронический дефицит йода

Эндокринолог рассказала, чем опасен хронический дефицит йода - РИА Новости, 25.05.2022

Эндокринолог рассказала, чем опасен хронический дефицит йода

Россияне потребляют йод в 2-3 раза меньше нормы, при этом у 20-40% населения страны есть заболевания щитовидной железы, большая часть которых вызвана... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T03:40

2022-05-25T03:40

2022-05-25T03:40

общество

россия

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/0d/1763546704_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cb71b25a2e16f1507a93818780252489.jpg

МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россияне потребляют йод в 2-3 раза меньше нормы, при этом у 20-40% населения страны есть заболевания щитовидной железы, большая часть которых вызвана хроническим дефицитом йода в питании, заявила РИА Новости заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая.Она отметила, что за последние 10 лет заболеваемость патологиями щитовидной железы увеличилась вдвое, и связано это с хроническим дефицитом йода в питании.Помочь решить данную проблему может йодирование соли, что является универсальным, эффективным и экономически обоснованным методом, рекомендованным ВОЗ, поэтому Минздрав России разработал соответствующий законопроект, уточнила Трошина.По ее словам, медицинских противопоказаний к употреблению йодированной соли не существует, а на вкус и запах самой соли или приготовленных с ее использованием блюд и продуктов йодирование не влияет.

https://radiosputnik.ria.ru/20220522/maslo-1789758501.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, россия, здоровье - общество