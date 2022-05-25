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Эндокринолог рассказала, чем опасен хронический дефицит йода
Эндокринолог рассказала, чем опасен хронический дефицит йода - РИА Новости, 25.05.2022
Эндокринолог рассказала, чем опасен хронический дефицит йода
Россияне потребляют йод в 2-3 раза меньше нормы, при этом у 20-40% населения страны есть заболевания щитовидной железы, большая часть которых вызвана... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T03:40
2022-05-25T03:40
2022-05-25T03:40
общество
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МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россияне потребляют йод в 2-3 раза меньше нормы, при этом у 20-40% населения страны есть заболевания щитовидной железы, большая часть которых вызвана хроническим дефицитом йода в питании, заявила РИА Новости заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая.Она отметила, что за последние 10 лет заболеваемость патологиями щитовидной железы увеличилась вдвое, и связано это с хроническим дефицитом йода в питании.Помочь решить данную проблему может йодирование соли, что является универсальным, эффективным и экономически обоснованным методом, рекомендованным ВОЗ, поэтому Минздрав России разработал соответствующий законопроект, уточнила Трошина.По ее словам, медицинских противопоказаний к употреблению йодированной соли не существует, а на вкус и запах самой соли или приготовленных с ее использованием блюд и продуктов йодирование не влияет.
https://radiosputnik.ria.ru/20220522/maslo-1789758501.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, здоровье - общество
Эндокринолог рассказала, чем опасен хронический дефицит йода
Эндокринолог Трошина: хронический дефицит йода вызывает заболевания щитовидной железы
МОСКВА, 25 мая – РИА Новости. Россияне потребляют йод в 2-3 раза меньше нормы, при этом у 20-40% населения страны есть заболевания щитовидной железы, большая часть которых вызвана хроническим дефицитом йода в питании, заявила РИА Новости заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России - директор Института клинической эндокринологии член-корреспондент РАН Екатерина Трошина.
Всемирный день щитовидной железы отмечается ежегодно 25 мая.
"В России у 20-40% населения имеются заболевания щитовидной железы, при этом 80% из них вызваны хроническим дефицитом йода в питании. Результаты масштабных исследований, проведенных за последние двадцать лет ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" по поручению Минздрава России, убедительно доказали, что потребление йода россиянами составляет не более 80 мкг в сутки, что в два-три раза меньше нормы", - сказала Трошина.
Она отметила, что за последние 10 лет заболеваемость патологиями щитовидной железы увеличилась вдвое, и связано это с хроническим дефицитом йода в питании.
Помочь решить данную проблему может йодирование соли, что является универсальным, эффективным и экономически обоснованным методом, рекомендованным ВОЗ
, поэтому Минздрав России
разработал соответствующий законопроект, уточнила Трошина.
По ее словам, медицинских противопоказаний к употреблению йодированной соли не существует, а на вкус и запах самой соли или приготовленных с ее использованием блюд и продуктов йодирование не влияет.