https://ria.ru/20220525/vyzov-1790523221.html

Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе

Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе - РИА Новости, 25.05.2022

Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе

Президент США Джо Байден после инцидента с гибелью людей в результате стрельбы в Техасе призвал бросить вызов оружейному лобби. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T03:48

2022-05-25T03:48

2022-05-25T04:23

в мире

сша

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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден после инцидента с гибелью людей в результате стрельбы в Техасе призвал бросить вызов оружейному лобби.Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.Президент заявил о более чем о 900 инцидентах со стрельбой в американских школах за прошедшие 10 лет. "Список растет. Десять дней назад - стрельба в магазине в Буффало, штат Нью-Йорк… Я сыт по горло. И не говорите, мне, что мы не можем ничего поделать... Мы можем, и мы предотвратим каждую трагедию", - заявил Байден."Мысль о том, что 18-летний парень может пойти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна! Для чего они ему нужны, если не для того, чтобы кого-то убить?" - добавил он. По словам президента, производители оружия в США потратили два десятилетия на агрессивный маркетинг штурмового оружия, которое приносит им максимальную прибыль. "Мы должны набраться мужества, чтобы выступить против индустрии", - добавил он.Это второе за 10 дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний юноша убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Полиция считает, что преступник, сдавшийся властям, руководствовался мотивами расовой ненависти.Стрельба – нередкое явление в американских школах, но трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых в поселке Сэнди-Хук, штат Коннектикут. Перед нападением на местную начальную школу 20-летний юноша застрелил свою мать, а потом по прибытии полицейских покончил с собой.

https://radiosputnik.ria.ru/20220519/pensilvaniya-1789379410.html

https://ria.ru/20220525/strelba-1790518350.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша