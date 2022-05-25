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Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе - РИА Новости, 25.05.2022
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Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе
Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе - РИА Новости, 25.05.2022
Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе
Президент США Джо Байден после инцидента с гибелью людей в результате стрельбы в Техасе призвал бросить вызов оружейному лобби. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T03:48
2022-05-25T04:23
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден после инцидента с гибелью людей в результате стрельбы в Техасе призвал бросить вызов оружейному лобби.Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.Президент заявил о более чем о 900 инцидентах со стрельбой в американских школах за прошедшие 10 лет. "Список растет. Десять дней назад - стрельба в магазине в Буффало, штат Нью-Йорк… Я сыт по горло. И не говорите, мне, что мы не можем ничего поделать... Мы можем, и мы предотвратим каждую трагедию", - заявил Байден."Мысль о том, что 18-летний парень может пойти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна! Для чего они ему нужны, если не для того, чтобы кого-то убить?" - добавил он. По словам президента, производители оружия в США потратили два десятилетия на агрессивный маркетинг штурмового оружия, которое приносит им максимальную прибыль. "Мы должны набраться мужества, чтобы выступить против индустрии", - добавил он.Это второе за 10 дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний юноша убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Полиция считает, что преступник, сдавшийся властям, руководствовался мотивами расовой ненависти.Стрельба – нередкое явление в американских школах, но трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых в поселке Сэнди-Хук, штат Коннектикут. Перед нападением на местную начальную школу 20-летний юноша застрелил свою мать, а потом по прибытии полицейских покончил с собой.
https://radiosputnik.ria.ru/20220519/pensilvaniya-1789379410.html
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в мире, сша
03:48 25.05.2022 (обновлено: 04:23 25.05.2022)
 
Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе

Президент США Байден призвал бросить вызов оружейному лобби после стрельбы в школе

© AP Photo / Dario Lopez-MillsПолиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба
Полиция у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Dario Lopez-Mills
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ВАШИНГТОН, 25 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден после инцидента с гибелью людей в результате стрельбы в Техасе призвал бросить вызов оружейному лобби.
Ранее во вторник 18-летний житель техасского городка Ювальде открыл стрельбу в начальной школе. По данным CNN, погибли 18 детей и трое взрослых, злоумышленника уничтожили полицейские.
"Когда я стал президентом, я надеялся, что мне не придется делать этого. Но вновь еще одна бойня - теперь в Ювальде... И как народ мы должны спросить, когда, во имя Господа, мы бросим вызов оружейному лобби. Время действовать", - сказал Байден.
Президент заявил о более чем о 900 инцидентах со стрельбой в американских школах за прошедшие 10 лет. "Список растет. Десять дней назад - стрельба в магазине в Буффало, штат Нью-Йорк… Я сыт по горло. И не говорите, мне, что мы не можем ничего поделать... Мы можем, и мы предотвратим каждую трагедию", - заявил Байден.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 19.05.2022
19 мая, 08:52В мире
В американском городе Филадельфия рядом с университетом произошла стрельба
"Мысль о том, что 18-летний парень может пойти в оружейный магазин и купить две штурмовые винтовки, просто неправильна! Для чего они ему нужны, если не для того, чтобы кого-то убить?" - добавил он. По словам президента, производители оружия в США потратили два десятилетия на агрессивный маркетинг штурмового оружия, которое приносит им максимальную прибыль. "Мы должны набраться мужества, чтобы выступить против индустрии", - добавил он.
Это второе за 10 дней массовое убийство в США. В субботу, 14 мая, 18-летний юноша убил десять человек в продуктовом магазине в городе Буффало, штат Нью-Йорк. Полиция считает, что преступник, сдавшийся властям, руководствовался мотивами расовой ненависти.
Стрельба – нередкое явление в американских школах, но трагедия в Ювальде стала самой кровопролитной с 14 декабря 2012 года. Тогда погибли 20 учеников и шестеро взрослых в поселке Сэнди-Хук, штат Коннектикут. Перед нападением на местную начальную школу 20-летний юноша застрелил свою мать, а потом по прибытии полицейских покончил с собой.
Обстановка у начальной школы в городе Ювалде в американском штате Техас, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
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