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Минтруд назвал размер прожиточного минимума после индексации

Минтруд назвал размер прожиточного минимума после индексации - РИА Новости, 25.05.2022

Минтруд назвал размер прожиточного минимума после индексации

Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не надо, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T22:00

2022-05-25T22:00

2022-05-25T22:41

общество

владимир путин

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

социальные выплаты

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не надо, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Президент РФ Владимир Путин заявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум."С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 миллионов россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется", - сказал Котяков журналистам.По словам министра, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.В пресс-службе Минтруда напомнили, что величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.

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россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), социальные выплаты