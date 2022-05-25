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Минтруд назвал размер прожиточного минимума после индексации
Минтруд назвал размер прожиточного минимума после индексации - РИА Новости, 25.05.2022
Минтруд назвал размер прожиточного минимума после индексации
Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не надо, заявил глава Минтруда Антон Котяков. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T22:00
2022-05-25T22:00
2022-05-25T22:41
общество
владимир путин
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
социальные выплаты
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не надо, заявил глава Минтруда Антон Котяков.Президент РФ Владимир Путин заявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум."С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 миллионов россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется", - сказал Котяков журналистам.По словам министра, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.В пресс-службе Минтруда напомнили, что величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.
https://ria.ru/20220525/indeksatsiya-1790695076.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир путин, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), социальные выплаты
22:00 25.05.2022 (обновлено: 22:41 25.05.2022)
Минтруд назвал размер прожиточного минимума после индексации
Котяков: привязанные к прожиточному минимуму выплаты проиндексируют автоматически
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выплаты, привязанные к прожиточному минимуму, будет проиндексированы автоматически, подавать заявление не надо, заявил глава Минтруда Антон Котяков.
Президент РФ Владимир Путин
заявил об индексации пенсий неработающим пенсионерам на 10% с 1 июня. Также на 10% предлагается повысить МРОТ и прожиточный минимум.
"С величиной прожиточного минимума связан размер ряда пособий и выплат. Принятое президентом решение об индексации прожиточного минимума на 10% с 1 июня 2022 года позволит увеличить социальные выплаты более чем для 15 миллионов россиян. Те выплаты, которые привязаны к прожиточному минимуму, будут проиндексированы автоматически. Дополнительные заявления для того, чтобы пересчитали пособия и выплаты, подавать не потребуется", - сказал Котяков журналистам.
По словам министра, прожиточный минимум для трудоспособного населения составит 15 172 рубля, для пенсионеров – 11 970 рублей, для детей – 13 501 рубль.
В пресс-службе Минтруда напомнили, что величина прожиточного минимума используется для определения размеров выплат беременным, вставшим на учет в ранние сроки, выплат на детей до 3 лет, на детей от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет, федеральных и региональных социальных доплат к пенсиям. Также прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.