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Выплаты назначены для 2,3 миллиона детей 8-17 лет

Выплаты назначены для 2,3 миллиона детей 8-17 лет - РИА Новости, 25.05.2022

Выплаты назначены для 2,3 миллиона детей 8-17 лет

Выплата на детей от 8 до 17 лет назначена уже для 2,3 миллиона детей, а общая сумма расходов составляет порядка 50 миллиардов рублей, сообщил глава Минтруда... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:43

2022-05-25T18:43

2022-05-25T18:55

общество

владимир путин

россия

антон котяков

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выплата на детей от 8 до 17 лет назначена уже для 2,3 миллиона детей, а общая сумма расходов составляет порядка 50 миллиардов рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."В соответствии с вашим поручением, начиная с мая месяца, мы начали осуществление выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет... На данный момент по заявлениям, которые были поданы через портал "Госуслуг" или через отделения пенсионного фонда, мы уже назначили выплаты на 2 миллиона 300 тысяч детей. Общая сумма порядка 50 миллиардов рублей", - сказал Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.Министр отметил, что с 1 июля 2021 года дополнительную господдержку для родителей, воспитывающих детей этой возрастной категории, получали только одинокие родители, начиная с текущего года все семьи, воспитывающие детей этой возрастной категории, имеют право на получение такого пособия.

https://ria.ru/20220525/indeksatsiya-1790695076.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

общество, владимир путин, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)