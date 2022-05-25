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Выплаты назначены для 2,3 миллиона детей 8-17 лет - РИА Новости, 25.05.2022
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Выплаты назначены для 2,3 миллиона детей 8-17 лет
Выплаты назначены для 2,3 миллиона детей 8-17 лет - РИА Новости, 25.05.2022
Выплаты назначены для 2,3 миллиона детей 8-17 лет
Выплата на детей от 8 до 17 лет назначена уже для 2,3 миллиона детей, а общая сумма расходов составляет порядка 50 миллиардов рублей, сообщил глава Минтруда... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:43
2022-05-25T18:55
общество
владимир путин
россия
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выплата на детей от 8 до 17 лет назначена уже для 2,3 миллиона детей, а общая сумма расходов составляет порядка 50 миллиардов рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков."В соответствии с вашим поручением, начиная с мая месяца, мы начали осуществление выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет... На данный момент по заявлениям, которые были поданы через портал "Госуслуг" или через отделения пенсионного фонда, мы уже назначили выплаты на 2 миллиона 300 тысяч детей. Общая сумма порядка 50 миллиардов рублей", - сказал Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.Министр отметил, что с 1 июля 2021 года дополнительную господдержку для родителей, воспитывающих детей этой возрастной категории, получали только одинокие родители, начиная с текущего года все семьи, воспитывающие детей этой возрастной категории, имеют право на получение такого пособия.
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общество, владимир путин, россия, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
18:43 25.05.2022 (обновлено: 18:55 25.05.2022)
 
Выплаты назначены для 2,3 миллиона детей 8-17 лет

Глава Минтруда Котяков: выплата на детей 8-17 лет назначена для 2,3 миллиона детей

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкДеньги в руках сотрудницы банка
Деньги в руках сотрудницы банка - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Выплата на детей от 8 до 17 лет назначена уже для 2,3 миллиона детей, а общая сумма расходов составляет порядка 50 миллиардов рублей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков.
"В соответствии с вашим поручением, начиная с мая месяца, мы начали осуществление выплат на детей в возрасте от 8 до 17 лет... На данный момент по заявлениям, которые были поданы через портал "Госуслуг" или через отделения пенсионного фонда, мы уже назначили выплаты на 2 миллиона 300 тысяч детей. Общая сумма порядка 50 миллиардов рублей", - сказал Котяков на заседании президиума Госсовета по социальным вопросам, которое проводит в среду президент РФ Владимир Путин.
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Министр отметил, что с 1 июля 2021 года дополнительную господдержку для родителей, воспитывающих детей этой возрастной категории, получали только одинокие родители, начиная с текущего года все семьи, воспитывающие детей этой возрастной категории, имеют право на получение такого пособия.
 
ОбществоВладимир ПутинРоссияАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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