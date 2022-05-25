https://ria.ru/20220525/vsu-1790591165.html

ВСУ обстреляли парк, чтобы дискредитировать Россию, сообщил волонтер

ВСУ обстреляли парк, чтобы дискредитировать Россию, сообщил волонтер - РИА Новости, 25.05.2022

ВСУ обстреляли парк, чтобы дискредитировать Россию, сообщил волонтер

Украинские военные обстреляли из минометов детский парк, после чего западные журналисты сняли на этом месте сюжет про якобы российские бомбардировки жилого... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:17

2022-05-25T12:17

2022-05-25T12:32

специальная военная операция на украине

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ПАРИЖ, 25 мая - РИА Новости. Украинские военные обстреляли из минометов детский парк, после чего западные журналисты сняли на этом месте сюжет про якобы российские бомбардировки жилого района, рассказал бывший французский военный Адриен Боке, побывавший на Украине в качестве волонтера.Боке, служивший в стрелковых частях французской армии, в начале мая вернулся с Украины, куда он ездил в качестве волонтера с гуманитарной миссией."Я хотел бы вернуться к одной детали, которая меня невероятно шокировала. Мы были на севере от Киева, там были бомбардировки и столкновения, думаю, это было где-то между Чернобылем и Киевской областью. Мы были "под защитой" украинских военных. И украинские военные доставали минометы и начинали стрелять. Не знаю, может они хотели из минометов попасть в расположение российских военных, но приземлились они (снаряды) на сто метров вперёд - в небольшом парке", - рассказал Боке в программе Ligne Droite на радиостанции Radio Coirtoisie.По его словам, к счастью, от обстрела в парке никто не пострадал. Рядом с волонтерами в укрытии находились западные журналисты, добавил он."Потом нам разрешили выйти из укрытия, и чтобы дойти до нужного нам пункта, мы должны были пройти мимо места, куда упали снаряды. Я вижу, как журналисты стали снимать репортаж на английском языке. И они рассказывают про это место как место российской бомбардировки жилого района. Когда они закончили, я спрашиваю у них - "почему вы так говорите? Вы же прекрасно видели, что произошло, мы были там вместе". Они отвечают - "нет-нет, ничего страшного, это для картинки", - вспоминает волонтёр.Когда Боке вернулся во Францию, он наткнулся на эти кадры, взятые уже французскими СМИ, которые сопровождались подписями о российской бомбардировке детского парка."Я говорю себе - этого просто не может быть. Это же была ошибка украинских военных. А в реальности ее превратили в обстрел российским военными. Я спросил себя - а что же тогда такое другие репортажи? Что в них правда, а что - ложь?" - отметил бывший военный.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/obstrel-1790588972.html

https://ria.ru/20220523/nebenzya-1790251171.html

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в мире, владимир путин, россия, донбасс, ситуация в днр и лнр, украина