https://ria.ru/20220525/voz-1790667775.html

Российское здравоохранение не пропадет без ВОЗ, заявила Скворцова

Российское здравоохранение не пропадет без ВОЗ, заявила Скворцова - РИА Новости, 25.05.2022

Российское здравоохранение не пропадет без ВОЗ, заявила Скворцова

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что будет жаль, если России придется выйти из Всемирной организации... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:39

2022-05-25T16:39

2022-05-25T16:39

россия

воз

красный крест

общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что будет жаль, если России придется выйти из Всемирной организации здравоохранения, но российское здравоохранение не пропадет."Конечно, будет жаль, если России придется выйти из ВОЗ. Но мы уверены, что российское здравоохранение не пропадет – через какое-то время к нам будут приходить и участвовать в тех экспертных группах, которые мы будем формировать вокруг себя", - сказала Скворцова журналистам.Она подчеркнула, что здравоохранение, как гуманитарная основа человечества, должно быть вне политики, неслучайно "Красный Крест" имеет мандат входить на все территории, даже в самых сложных условиях.Россия является важной частью ВОЗ и всегда заботилась о ее развитии, отметила Скворцова. За период с 2010 по 2019 годы Россия была одним из лидеров в Организации, многие представители российского здравоохранения в разные годы занимали ответственные должности по разным направлениям в ВОЗ, уточнила она."Возможности у ВОЗ на самом деле очень большие. Есть огромное экспертное сообщество, лаборатории и обсерватории по разным направлениям экспертной и методической деятельности. И, конечно, представители Российской Федерации активно принимают участие в работе Организации", - пояснила Скворцова.Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/donbass-1790435544.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, воз, красный крест, общество