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Российское здравоохранение не пропадет без ВОЗ, заявила Скворцова - РИА Новости, 25.05.2022
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Российское здравоохранение не пропадет без ВОЗ, заявила Скворцова
Российское здравоохранение не пропадет без ВОЗ, заявила Скворцова - РИА Новости, 25.05.2022
Российское здравоохранение не пропадет без ВОЗ, заявила Скворцова
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что будет жаль, если России придется выйти из Всемирной организации... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:39
2022-05-25T16:39
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что будет жаль, если России придется выйти из Всемирной организации здравоохранения, но российское здравоохранение не пропадет."Конечно, будет жаль, если России придется выйти из ВОЗ. Но мы уверены, что российское здравоохранение не пропадет – через какое-то время к нам будут приходить и участвовать в тех экспертных группах, которые мы будем формировать вокруг себя", - сказала Скворцова журналистам.Она подчеркнула, что здравоохранение, как гуманитарная основа человечества, должно быть вне политики, неслучайно "Красный Крест" имеет мандат входить на все территории, даже в самых сложных условиях.Россия является важной частью ВОЗ и всегда заботилась о ее развитии, отметила Скворцова. За период с 2010 по 2019 годы Россия была одним из лидеров в Организации, многие представители российского здравоохранения в разные годы занимали ответственные должности по разным направлениям в ВОЗ, уточнила она."Возможности у ВОЗ на самом деле очень большие. Есть огромное экспертное сообщество, лаборатории и обсерватории по разным направлениям экспертной и методической деятельности. И, конечно, представители Российской Федерации активно принимают участие в работе Организации", - пояснила Скворцова.Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.
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россия, воз, красный крест, общество
16:39 25.05.2022
 
Российское здравоохранение не пропадет без ВОЗ, заявила Скворцова

Глава ФМБА Скворцова: российское здравоохранение не пропадет без ВОЗ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРуководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что будет жаль, если России придется выйти из Всемирной организации здравоохранения, но российское здравоохранение не пропадет.
"Конечно, будет жаль, если России придется выйти из ВОЗ. Но мы уверены, что российское здравоохранение не пропадет – через какое-то время к нам будут приходить и участвовать в тех экспертных группах, которые мы будем формировать вокруг себя", - сказала Скворцова журналистам.
Она подчеркнула, что здравоохранение, как гуманитарная основа человечества, должно быть вне политики, неслучайно "Красный Крест" имеет мандат входить на все территории, даже в самых сложных условиях.
Россия является важной частью ВОЗ и всегда заботилась о ее развитии, отметила Скворцова. За период с 2010 по 2019 годы Россия была одним из лидеров в Организации, многие представители российского здравоохранения в разные годы занимали ответственные должности по разным направлениям в ВОЗ, уточнила она.
"Возможности у ВОЗ на самом деле очень большие. Есть огромное экспертное сообщество, лаборатории и обсерватории по разным направлениям экспертной и методической деятельности. И, конечно, представители Российской Федерации активно принимают участие в работе Организации", - пояснила Скворцова.
Десятого мая Европейский региональный комитет ВОЗ в ходе специальной сессии принял резолюцию, которая предлагает изучить возможности переноса за пределы России офиса ВОЗ по борьбе с неинфекционными заболеваниями.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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