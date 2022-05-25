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У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Небензя - РИА Новости, 25.05.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790710687.html
У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Небензя
У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Небензя - РИА Новости, 25.05.2022
У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о показаниях взятых в плен украинских военнослужащих. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:56
2022-05-25T21:04
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
украина
россия
василий небензя
оон
совет безопасности оон
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ООН, 25 мая — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о показаниях взятых в плен украинских военнослужащих.По его словам, специальная военная операция России на Украине всецело подчинена высшей цели сохранения жизни мирных граждан, оказавшихся в заложниках киевского режима."Для российских вооруженных сил гуманное обращение с военнопленными — норма. Подтверждение тому — обращение со сдавшимися недавно в плен солдатами ВСУ и украинскими националистами печально известного полка "Азов", вышедшими с завода "Азовсталь", — указал постпред.Он отметил: родственники украинских военнопленных, которые регулярно общаются с ними, подтверждают хорошие условия их содержания, солдатам оказали медицинскую помощь.Как подчеркнул Небензя, спецоперация продемонстрировала, насколько циничными и преступными могут быть действия как киевских властей, так и их вооруженных сил, в особенности националистических формирований."Вопрос ответственности лишь вопрос времени", — добавил он.Небензя также отметил, что США и их союзники по сути не только не обращают внимания на преступления Киева, но и выполняют роль соучастников в убийстве мирных граждан."Обстрелы городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220525/zapad-1790525331.html
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в мире, вооруженные силы украины, украина, россия, василий небензя, оон, совет безопасности оон, ситуация в днр и лнр
18:56 25.05.2022 (обновлено: 21:04 25.05.2022)
 
У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Небензя

Небензя: у России есть показания украинских военных о приказе стрелять по мирным жителям

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона Азов - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов". Архивное фото
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ООН, 25 мая — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о показаниях взятых в плен украинских военнослужащих.
"Имеются многочисленные признания солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", — заявил постпред на заседании Совета безопасности ООН.
По его словам, специальная военная операция России на Украине всецело подчинена высшей цели сохранения жизни мирных граждан, оказавшихся в заложниках киевского режима.
"Для российских вооруженных сил гуманное обращение с военнопленными — норма. Подтверждение тому — обращение со сдавшимися недавно в плен солдатами ВСУ и украинскими националистами печально известного полка "Азов", вышедшими с завода "Азовсталь", — указал постпред.
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Он отметил: родственники украинских военнопленных, которые регулярно общаются с ними, подтверждают хорошие условия их содержания, солдатам оказали медицинскую помощь.
Как подчеркнул Небензя, спецоперация продемонстрировала, насколько циничными и преступными могут быть действия как киевских властей, так и их вооруженных сил, в особенности националистических формирований.
"Вопрос ответственности лишь вопрос времени", — добавил он.
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Небензя также отметил, что США и их союзники по сути не только не обращают внимания на преступления Киева, но и выполняют роль соучастников в убийстве мирных граждан.
"Обстрелы городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияВасилий НебензяООНСовет Безопасности ООНСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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