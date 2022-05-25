https://ria.ru/20220525/ukraina-1790710687.html

У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Небензя

У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Небензя - РИА Новости, 25.05.2022

У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Небензя

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о показаниях взятых в плен украинских военнослужащих. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:56

2022-05-25T18:56

2022-05-25T21:04

специальная военная операция на украине

в мире

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ООН, 25 мая — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о показаниях взятых в плен украинских военнослужащих.По его словам, специальная военная операция России на Украине всецело подчинена высшей цели сохранения жизни мирных граждан, оказавшихся в заложниках киевского режима."Для российских вооруженных сил гуманное обращение с военнопленными — норма. Подтверждение тому — обращение со сдавшимися недавно в плен солдатами ВСУ и украинскими националистами печально известного полка "Азов", вышедшими с завода "Азовсталь", — указал постпред.Он отметил: родственники украинских военнопленных, которые регулярно общаются с ними, подтверждают хорошие условия их содержания, солдатам оказали медицинскую помощь.Как подчеркнул Небензя, спецоперация продемонстрировала, насколько циничными и преступными могут быть действия как киевских властей, так и их вооруженных сил, в особенности националистических формирований."Вопрос ответственности лишь вопрос времени", — добавил он.Небензя также отметил, что США и их союзники по сути не только не обращают внимания на преступления Киева, но и выполняют роль соучастников в убийстве мирных граждан."Обстрелы городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном", — заключил он.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220525/zapad-1790525331.html

https://ria.ru/20220525/rubezhnoe-1790428608.html

https://ria.ru/20220407/pytki-1782120777.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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