18:56 25.05.2022 (обновлено: 21:04 25.05.2022)
У украинских военных был приказ стрелять по мирным жителям, заявил Небензя
Небензя: у России есть показания украинских военных о приказе стрелять по мирным жителям
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкАвтобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов"
Автобус со сдавшимися в плен украинскими военнослужащими и боевиками националистического батальона "Азов". Архивное фото
ООН, 25 мая — РИА Новости. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя рассказал о показаниях взятых в плен украинских военнослужащих.
"Имеются многочисленные признания солдат ВСУ о том, что они имели приказ стрелять по мирным жителям и не брать российских военнослужащих в плен", — заявил постпред на заседании Совета безопасности ООН.
"Для российских вооруженных сил гуманное обращение с военнопленными — норма. Подтверждение тому — обращение со сдавшимися недавно в плен солдатами ВСУ и украинскими националистами печально известного полка "Азов", вышедшими с завода "Азовсталь", — указал постпред.
Он отметил: родственники украинских военнопленных, которые регулярно общаются с ними, подтверждают хорошие условия их содержания, солдатам оказали медицинскую помощь.
Как подчеркнул Небензя, спецоперация продемонстрировала, насколько циничными и преступными могут быть действия как киевских властей, так и их вооруженных сил, в особенности националистических формирований.
"Вопрос ответственности лишь вопрос времени", — добавил он.
"Обстрелы городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном", — заключил он.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, вооруженные силы уже выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.