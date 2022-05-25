https://ria.ru/20220525/ukraina-1790703063.html

Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева

Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева - РИА Новости, 25.05.2022

Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева

США и их союзники являются соучастниками убийств Киевом мирных граждан на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:28

2022-05-25T18:28

2022-05-25T18:55

специальная военная операция на украине

в мире

совет безопасности оон

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украина

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ООН, 25 мая - РИА Новости. США и их союзники являются соучастниками убийств Киевом мирных граждан на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Соединенные Штаты и их союзники не только закрывают глаза на преступления Киева в отношении мирного населения, но и являются соучастниками убийств мирных граждан. Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он также подчеркнул, что украинские военные регулярно оборудуют свои позиции в школах и больницах.

https://ria.ru/20220523/operatsiya-1790152199.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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