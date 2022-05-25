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Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева
Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева - РИА Новости, 25.05.2022
Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева
США и их союзники являются соучастниками убийств Киевом мирных граждан на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:28
2022-05-25T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
совет безопасности оон
оон
василий небензя
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ООН, 25 мая - РИА Новости. США и их союзники являются соучастниками убийств Киевом мирных граждан на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Соединенные Штаты и их союзники не только закрывают глаза на преступления Киева в отношении мирного населения, но и являются соучастниками убийств мирных граждан. Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он также подчеркнул, что украинские военные регулярно оборудуют свои позиции в школах и больницах.
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в мире, совет безопасности оон, оон, василий небензя, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:28 25.05.2022 (обновлено: 18:55 25.05.2022)
 
Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева

Небензя назвал США и союзников соучастниками убийств Киевом мирных жителей Украины

© РИА Новости / Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкВасилий Небензя
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Нэнси Сисель
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ООН, 25 мая - РИА Новости. США и их союзники являются соучастниками убийств Киевом мирных граждан на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Соединенные Штаты и их союзники не только закрывают глаза на преступления Киева в отношении мирного населения, но и являются соучастниками убийств мирных граждан. Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.
Он также подчеркнул, что украинские военные регулярно оборудуют свои позиции в школах и больницах.
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 13:37Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСовет Безопасности ООНООНВасилий НебензяРоссияУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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