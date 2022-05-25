https://ria.ru/20220525/ukraina-1790703063.html
Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева
Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева - РИА Новости, 25.05.2022
Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева
США и их союзники являются соучастниками убийств Киевом мирных граждан на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:28
2022-05-25T18:28
2022-05-25T18:55
специальная военная операция на украине
в мире
совет безопасности оон
оон
василий небензя
россия
украина
ситуация в днр и лнр
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ООН, 25 мая - РИА Новости. США и их союзники являются соучастниками убийств Киевом мирных граждан на Украине, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Соединенные Штаты и их союзники не только закрывают глаза на преступления Киева в отношении мирного населения, но и являются соучастниками убийств мирных граждан. Обстрелы мирных городов Донбасса осуществляются из гаубиц, которые поставляются Вашингтоном", - сказал Небензя на заседании СБ ООН.Он также подчеркнул, что украинские военные регулярно оборудуют свои позиции в школах и больницах.
https://ria.ru/20220523/operatsiya-1790152199.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, совет безопасности оон, оон, василий небензя, россия, украина, ситуация в днр и лнр
18:28 25.05.2022 (обновлено: 18:55 25.05.2022)
Небензя назвал США и союзников соучастниками преступлений Киева
Небензя назвал США и союзников соучастниками убийств Киевом мирных жителей Украины