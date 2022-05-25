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В Китае рассказали о "переломном моменте" для России и США на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
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В Китае рассказали о "переломном моменте" для России и США на Украине
В Китае рассказали о "переломном моменте" для России и США на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
В Китае рассказали о "переломном моменте" для России и США на Украине
Успехи России на Украине стали переломным моментом, заставившим США нервничать, заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью газете Global Times. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:28
2022-05-25T19:40
политика
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министерство обороны сша
ллойд остин
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Успехи России на Украине стали переломным моментом, заставившим США нервничать, заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью газете Global Times.По его мнению, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что происходящее на Украине — не битва США, демонстрирует истинное отношение Вашингтона к своим сателлитам. Как полагает Чжунпин, Америка пытается переложить ответственность за итоги противостояния на другие страны, а сама дистанцируется от терпящего поражение союзника.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "а защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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политика, украина, россия, сша, министерство обороны сша, ллойд остин
18:28 25.05.2022 (обновлено: 19:40 25.05.2022)
 
В Китае рассказали о "переломном моменте" для России и США на Украине

Global Times: успехи России на Украине стали переломным моментом, нервирующим США

© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-Мать в Киеве
Монумент Родина-Мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Монумент Родина-Мать в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Успехи России на Украине стали переломным моментом, заставившим США нервничать, заявил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в интервью газете Global Times.

"Победа российской армии в Мариуполе важный поворотный пункт. Штаты внимательно и тревожно наблюдают за событиями", — отметил специалист.

По его мнению, заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что происходящее на Украине — не битва США, демонстрирует истинное отношение Вашингтона к своим сателлитам. Как полагает Чжунпин, Америка пытается переложить ответственность за итоги противостояния на другие страны, а сама дистанцируется от терпящего поражение союзника.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "а защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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