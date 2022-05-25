https://ria.ru/20220525/ukraina-1790697513.html

В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной

В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной - РИА Новости, 25.05.2022

В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной

Руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам заявил,... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T18:12

2022-05-25T18:12

2022-05-25T18:12

специальная военная операция на украине

в мире

украина

оон

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg

ООН, 25 мая – РИА Новости. Руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам заявил, что перспектива ядерного конфликта на Украине стала возможной.По его словам, многие мирные жители на Украине остаются отрезаны от еды, воды и электричества."И перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - сказал Раджасингхам.

https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790371132.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр