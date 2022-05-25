https://ria.ru/20220525/ukraina-1790697513.html
В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной
В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной - РИА Новости, 25.05.2022
В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной
Руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам заявил,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:12
2022-05-25T18:12
2022-05-25T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_0:342:2970:2012_1920x0_80_0_0_5e7bd2aa6a7b4ff27f3a78cdc1ac76e4.jpg
ООН, 25 мая – РИА Новости. Руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам заявил, что перспектива ядерного конфликта на Украине стала возможной.По его словам, многие мирные жители на Украине остаются отрезаны от еды, воды и электричества."И перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - сказал Раджасингхам.
https://ria.ru/20220524/oruzhie-1790371132.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/16/1580973966_88:0:2819:2048_1920x0_80_0_0_57ac6b9f5fd66e6e8918de2fc4fdafea.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр
В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной
Глава дирекции УГКВ ООН Раджасингхам назвал ядерный конфликт на Украине возможным