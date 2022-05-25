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В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной
В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной - РИА Новости, 25.05.2022
В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной
Руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам заявил,... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T18:12
2022-05-25T18:12
специальная военная операция на украине
в мире
украина
оон
ситуация в днр и лнр
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ООН, 25 мая – РИА Новости. Руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам заявил, что перспектива ядерного конфликта на Украине стала возможной.По его словам, многие мирные жители на Украине остаются отрезаны от еды, воды и электричества."И перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - сказал Раджасингхам.
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в мире, украина, оон, ситуация в днр и лнр
18:12 25.05.2022
 
В ООН назвали перспективу ядерного конфликта на Украине возможной

Глава дирекции УГКВ ООН Раджасингхам назвал ядерный конфликт на Украине возможным

© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 25 мая – РИА Новости. Руководитель дирекции по координации чрезвычайного гуманитарного содействия Управления координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН Рамеш Раджасингхам заявил, что перспектива ядерного конфликта на Украине стала возможной.
По его словам, многие мирные жители на Украине остаются отрезаны от еды, воды и электричества.
"И перспектива ядерного конфликта, когда-то немыслимая, теперь снова стала возможной", - сказал Раджасингхам.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
24 мая, 13:02
Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия
 
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