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Африканские страны занимают взвешенную позицию по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790664993.html
Африканские страны занимают взвешенную позицию по Украине, заявил Лавров
Африканские страны занимают взвешенную позицию по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.05.2022
Африканские страны занимают взвешенную позицию по Украине, заявил Лавров
Страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию по ситуации на Украине, несмотря на дискриминационное давление Вашингтона, заявил министр иностранных... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T16:29
2022-05-25T16:44
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сергей лавров
африка
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию по ситуации на Украине, несмотря на дискриминационное давление Вашингтона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С удовлетворением констатирую, что страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию относительно происходящего на Украине и вокруг нее. Мы знаем, что бесцеремонная линия поведения западных стран вызывает подчас открытое неприятие на африканском континенте", - заявил министр в ходе своего вступительного слова на мероприятии, посвященному празднованию "Дня Африки".Он также выразил уверенность в том, что "африканские друзья не поддадутся дискриминационному давлению Вашингтона".По его словам, РФ высоко ценит готовность стран Африки и далее расширять политический диалог с Россией, наращивать экономическое, гуманитарное и иное взаимодействие.
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в мире, украина, сергей лавров, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия
16:29 25.05.2022 (обновлено: 16:44 25.05.2022)
 
Африканские страны занимают взвешенную позицию по Украине, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: африканские страны занимают взвешенную позицию по Украине

© РИА Новости / POOLМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / POOL
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию по ситуации на Украине, несмотря на дискриминационное давление Вашингтона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"С удовлетворением констатирую, что страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию относительно происходящего на Украине и вокруг нее. Мы знаем, что бесцеремонная линия поведения западных стран вызывает подчас открытое неприятие на африканском континенте", - заявил министр в ходе своего вступительного слова на мероприятии, посвященному празднованию "Дня Африки".
Он также выразил уверенность в том, что "африканские друзья не поддадутся дискриминационному давлению Вашингтона".
По его словам, РФ высоко ценит готовность стран Африки и далее расширять политический диалог с Россией, наращивать экономическое, гуманитарное и иное взаимодействие.
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