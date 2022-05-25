https://ria.ru/20220525/ukraina-1790664993.html

Африканские страны занимают взвешенную позицию по Украине, заявил Лавров

Африканские страны занимают взвешенную позицию по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.05.2022

Африканские страны занимают взвешенную позицию по Украине, заявил Лавров

Страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию по ситуации на Украине, несмотря на дискриминационное давление Вашингтона, заявил министр иностранных... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T16:29

2022-05-25T16:29

2022-05-25T16:44

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сергей лавров

африка

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

россия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию по ситуации на Украине, несмотря на дискриминационное давление Вашингтона, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров."С удовлетворением констатирую, что страны Африки занимают взвешенную и объективную позицию относительно происходящего на Украине и вокруг нее. Мы знаем, что бесцеремонная линия поведения западных стран вызывает подчас открытое неприятие на африканском континенте", - заявил министр в ходе своего вступительного слова на мероприятии, посвященному празднованию "Дня Африки".Он также выразил уверенность в том, что "африканские друзья не поддадутся дискриминационному давлению Вашингтона".По его словам, РФ высоко ценит готовность стран Африки и далее расширять политический диалог с Россией, наращивать экономическое, гуманитарное и иное взаимодействие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

в мире, украина, сергей лавров, африка, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), россия