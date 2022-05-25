https://ria.ru/20220525/ukraina-1790632692.html

Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине, заявили в МИД

Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022

Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине, заявили в МИД

В Москве не получали план Италии по урегулированию на Украине, но считают его детали, опубликованные в СМИ, оторванными от реальности, которые невозможно... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:09

2022-05-25T15:09

2022-05-25T16:41

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Москве не получали план Италии по урегулированию на Украине, но считают его детали, опубликованные в СМИ, оторванными от реальности, которые невозможно воспринимать всерьез, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Наши эксперты изучили публикации на этот счет, но еще раз подчеркну - никто из министерства иностранных дел Италии никакой план нам не передавал... Если исходить из того, что пишут в СМИ, то содержащиеся в анонсированном плане предложения настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез. Вызывает удивление предположение, что Москву могли бы заинтересовать, как они пишут, мирные инициативы, которые во главу угла ставят логику дальнейшего ужесточения санкций против РФ и продолжения военной поддержки киевского режима", - добавила Захарова.

https://radiosputnik.ria.ru/20220524/italiya-1790380858.html

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Дарья Буймова

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