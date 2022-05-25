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Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
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Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине, заявили в МИД
Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине, заявили в МИД
В Москве не получали план Италии по урегулированию на Украине, но считают его детали, опубликованные в СМИ, оторванными от реальности, которые невозможно... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:09
2022-05-25T16:41
в мире
италия
россия
москва
мид италии
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Москве не получали план Италии по урегулированию на Украине, но считают его детали, опубликованные в СМИ, оторванными от реальности, которые невозможно воспринимать всерьез, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Наши эксперты изучили публикации на этот счет, но еще раз подчеркну - никто из министерства иностранных дел Италии никакой план нам не передавал... Если исходить из того, что пишут в СМИ, то содержащиеся в анонсированном плане предложения настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез. Вызывает удивление предположение, что Москву могли бы заинтересовать, как они пишут, мирные инициативы, которые во главу угла ставят логику дальнейшего ужесточения санкций против РФ и продолжения военной поддержки киевского режима", - добавила Захарова.
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в мире, италия, россия, москва, мид италии, оон
15:09 25.05.2022 (обновлено: 16:41 25.05.2022)
 
Россия не получала план Италии по урегулированию на Украине, заявили в МИД

Захарова сообщила, что Россия не получала от Италии план по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. В Москве не получали план Италии по урегулированию на Украине, но считают его детали, опубликованные в СМИ, оторванными от реальности, которые невозможно воспринимать всерьез, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Вы не поверите, но эта инициатива, некий план нам не был передан. Невозможно поверить, но это действительно так. Есть у нас только информация из СМИ о некоем плане, который министр иностранных дел Италии направил в ООН. Еще раз - все данные на этот счет мы получили только из СМИ", - сказала Захарова на брифинге.
"Наши эксперты изучили публикации на этот счет, но еще раз подчеркну - никто из министерства иностранных дел Италии никакой план нам не передавал... Если исходить из того, что пишут в СМИ, то содержащиеся в анонсированном плане предложения настолько оторваны от реальности, что их сложно воспринимать всерьез. Вызывает удивление предположение, что Москву могли бы заинтересовать, как они пишут, мирные инициативы, которые во главу угла ставят логику дальнейшего ужесточения санкций против РФ и продолжения военной поддержки киевского режима", - добавила Захарова.
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