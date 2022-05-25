https://ria.ru/20220525/ukraina-1790632373.html

В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали"

В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали" - РИА Новости, 25.05.2022

В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали"

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о создании международного трибунала над сдавшимися в плен боевиками с "Азовстали",... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T15:07

2022-05-25T15:07

2022-05-25T15:37

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о создании международного трибунала над сдавшимися в плен боевиками с "Азовстали", заявила, что считает важным, чтобы наказание понесли все, кто совершал военные преступления."Что касается ответственности, то, безусловно, все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание. Этим займется соответствующий трибунал. Его планируется организовать на территории ДНР", - сказала Захарова на брифинге.

https://ria.ru/20220524/tribunal-1790484128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, украина, россия