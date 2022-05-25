https://ria.ru/20220525/ukraina-1790632373.html
В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали"
В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали" - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о создании международного трибунала над сдавшимися в плен боевиками с "Азовстали",... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:07
2022-05-25T15:07
2022-05-25T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789917514_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b72a2235e2b22a329ff4708ced9885b8.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о создании международного трибунала над сдавшимися в плен боевиками с "Азовстали", заявила, что считает важным, чтобы наказание понесли все, кто совершал военные преступления."Что касается ответственности, то, безусловно, все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание. Этим займется соответствующий трибунал. Его планируется организовать на территории ДНР", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20220524/tribunal-1790484128.html
мариуполь
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/15/1789917514_86:0:1009:692_1920x0_80_0_0_ae9a6a58f59decdf64583b8d0f7e84d4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина, россия
15:07 25.05.2022 (обновлено: 15:37 25.05.2022)
В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали"
В МИД заявили, что все совершавшие преступления боевики с "Азовстали" понесут наказание
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о создании международного трибунала над сдавшимися в плен боевиками с "Азовстали", заявила, что считает важным, чтобы наказание понесли все, кто совершал военные преступления.
"Что касается ответственности, то, безусловно, все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание. Этим займется соответствующий трибунал. Его планируется организовать на территории ДНР", - сказала Захарова на брифинге.