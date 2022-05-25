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В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали" - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790632373.html
В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали"
В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали" - РИА Новости, 25.05.2022
В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о создании международного трибунала над сдавшимися в плен боевиками с "Азовстали",... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T15:07
2022-05-25T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
украина
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о создании международного трибунала над сдавшимися в плен боевиками с "Азовстали", заявила, что считает важным, чтобы наказание понесли все, кто совершал военные преступления."Что касается ответственности, то, безусловно, все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание. Этим займется соответствующий трибунал. Его планируется организовать на территории ДНР", - сказала Захарова на брифинге.
https://ria.ru/20220524/tribunal-1790484128.html
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в мире, мариуполь, украина, россия
15:07 25.05.2022 (обновлено: 15:37 25.05.2022)
 
В МИД рассказали о готовящемся трибунале над боевиками с "Азовстали"

В МИД заявили, что все совершавшие преступления боевики с "Азовстали" понесут наказание

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкРоссийские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь"
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов на территории комбината Азовсталь - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона "Азов" на территории комбината "Азовсталь". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о создании международного трибунала над сдавшимися в плен боевиками с "Азовстали", заявила, что считает важным, чтобы наказание понесли все, кто совершал военные преступления.
"Что касается ответственности, то, безусловно, все, кто совершал военные преступления, понесут заслуженное наказание. Этим займется соответствующий трибунал. Его планируется организовать на территории ДНР", - сказала Захарова на брифинге.
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 24.05.2022
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