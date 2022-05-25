Рейтинг@Mail.ru
МИД Австрии назвал перспективу вступления Украины в ЕС очень отдаленной - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790621237.html
МИД Австрии назвал перспективу вступления Украины в ЕС очень отдаленной
МИД Австрии назвал перспективу вступления Украины в ЕС очень отдаленной - РИА Новости, 25.05.2022
МИД Австрии назвал перспективу вступления Украины в ЕС очень отдаленной
Перспектива вступления Украины в Евросоюз очень отдаленная, Брюссель этого не обещает, заявил в среду министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:28
2022-05-25T14:28
в мире
украина
молдавия
грузия
евросоюз
австрия
александер шалленберг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_0:179:3004:1869_1920x0_80_0_0_495b564b162c5eb8b754ad80173a4a66.jpg
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Перспектива вступления Украины в Евросоюз очень отдаленная, Брюссель этого не обещает, заявил в среду министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.В интервью немецкой газете Welt Шалленберг выступил за постепенную интеграцию Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз. "Это возможно. 27 стран ЕС могли бы консультироваться с представителями Западных Балкан или Украины, Молдавии и Грузии за два-три часа перед своими регулярными встречами. Таким образом, эти страны могли бы принимать участие", - сказал Шалленберг, добавив, что эти государства будут заниматься конкретными вопросами, но решения в конечном итоге будут за государствами ЕС.Что касается Украины, то со стороны ЕС "нет обещания о вступлении", подчеркнул австрийский министр. "До вступления Украины в ЕС - если оно вообще состоится - все равно очень и очень далеко", - отметил он.ЕС должен дать Украине четкий сигнал, отметил Шалленберг. "Страна является частью европейского образа жизни и закреплена в нашем сообществе ценностей. Посмотрим, как это произойдет. Я сомневаюсь, что статус страны-кандидата - единственное решение для Украины", - заключил он.
https://ria.ru/20220523/evrosoyuz-1790231161.html
украина
молдавия
грузия
австрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Маркова
Ольга Маркова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/12/1732751267_138:0:2867:2047_1920x0_80_0_0_802e48ddefc31a16bde762460612b4fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, молдавия, грузия, евросоюз, австрия, александер шалленберг
14:28 25.05.2022
 
МИД Австрии назвал перспективу вступления Украины в ЕС очень отдаленной

Глава МИД Австрии Шалленберг: перспектива вступления Украины в Евросоюз очень отдаленная

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира Евросоюза в Брюсселе
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира Евросоюза в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Перспектива вступления Украины в Евросоюз очень отдаленная, Брюссель этого не обещает, заявил в среду министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.
В интервью немецкой газете Welt Шалленберг выступил за постепенную интеграцию Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз. "Это возможно. 27 стран ЕС могли бы консультироваться с представителями Западных Балкан или Украины, Молдавии и Грузии за два-три часа перед своими регулярными встречами. Таким образом, эти страны могли бы принимать участие", - сказал Шалленберг, добавив, что эти государства будут заниматься конкретными вопросами, но решения в конечном итоге будут за государствами ЕС.
Что касается Украины, то со стороны ЕС "нет обещания о вступлении", подчеркнул австрийский министр. "До вступления Украины в ЕС - если оно вообще состоится - все равно очень и очень далеко", - отметил он.
ЕС должен дать Украине четкий сигнал, отметил Шалленберг. "Страна является частью европейского образа жизни и закреплена в нашем сообществе ценностей. Посмотрим, как это произойдет. Я сомневаюсь, что статус страны-кандидата - единственное решение для Украины", - заключил он.
Логотип Евросоюза - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 17:54
Некоторые страны ЕС против статуса кандидата для Украины, заявили в Варшаве
 
В миреУкраинаМолдавияГрузияЕвросоюзАвстрияАлександер Шалленберг
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала