https://ria.ru/20220525/ukraina-1790621237.html

МИД Австрии назвал перспективу вступления Украины в ЕС очень отдаленной

МИД Австрии назвал перспективу вступления Украины в ЕС очень отдаленной - РИА Новости, 25.05.2022

МИД Австрии назвал перспективу вступления Украины в ЕС очень отдаленной

Перспектива вступления Украины в Евросоюз очень отдаленная, Брюссель этого не обещает, заявил в среду министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:28

2022-05-25T14:28

2022-05-25T14:28

в мире

украина

молдавия

грузия

евросоюз

австрия

александер шалленберг

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ВЕНА, 25 мая - РИА Новости. Перспектива вступления Украины в Евросоюз очень отдаленная, Брюссель этого не обещает, заявил в среду министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг.В интервью немецкой газете Welt Шалленберг выступил за постепенную интеграцию Западных Балкан, Украины, Молдавии и Грузии в Евросоюз. "Это возможно. 27 стран ЕС могли бы консультироваться с представителями Западных Балкан или Украины, Молдавии и Грузии за два-три часа перед своими регулярными встречами. Таким образом, эти страны могли бы принимать участие", - сказал Шалленберг, добавив, что эти государства будут заниматься конкретными вопросами, но решения в конечном итоге будут за государствами ЕС.Что касается Украины, то со стороны ЕС "нет обещания о вступлении", подчеркнул австрийский министр. "До вступления Украины в ЕС - если оно вообще состоится - все равно очень и очень далеко", - отметил он.ЕС должен дать Украине четкий сигнал, отметил Шалленберг. "Страна является частью европейского образа жизни и закреплена в нашем сообществе ценностей. Посмотрим, как это произойдет. Я сомневаюсь, что статус страны-кандидата - единственное решение для Украины", - заключил он.

https://ria.ru/20220523/evrosoyuz-1790231161.html

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Ольга Маркова

в мире, украина, молдавия, грузия, евросоюз, австрия, александер шалленберг