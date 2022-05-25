https://ria.ru/20220525/ukraina-1790616639.html
США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД
США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД - РИА Новости, 25.05.2022
США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД
США и их союзники по НАТО делают все, чтобы затянуть и сделать противостояние на Украине более кровопролитным, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:10
2022-05-25T14:10
2022-05-25T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
мария захарова
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_99a4b15c3a92c468e44c70014f51ad10.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и их союзники по НАТО делают все, чтобы затянуть и сделать противостояние на Украине более кровопролитным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."США и их союзники по НАТО делают все, чтобы максимально затянуть ход событий, боевых действий. Сделать противосияние как можно более кровопролитным. Более 30 государств, преимущественно страны НАТО, опасаясь полного разгрома вооруженных сил Украины, оказывают Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов", - отметила Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152970/95/1529709518_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_cd436e620b473a9cc28692a8868fe14e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, мария захарова, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:10 25.05.2022 (обновлено: 14:23 25.05.2022)
США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД
Захарова: США делают все, чтобы увеличить кровопролитие в конфликте на Украине