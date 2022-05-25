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США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790616639.html
США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД
США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД - РИА Новости, 25.05.2022
США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД
США и их союзники по НАТО делают все, чтобы затянуть и сделать противостояние на Украине более кровопролитным, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T14:10
2022-05-25T14:23
специальная военная операция на украине
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
нато
мария захарова
украина
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и их союзники по НАТО делают все, чтобы затянуть и сделать противостояние на Украине более кровопролитным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."США и их союзники по НАТО делают все, чтобы максимально затянуть ход событий, боевых действий. Сделать противосияние как можно более кровопролитным. Более 30 государств, преимущественно страны НАТО, опасаясь полного разгрома вооруженных сил Украины, оказывают Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов", - отметила Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html
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в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, мария захарова, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
14:10 25.05.2022 (обновлено: 14:23 25.05.2022)
 
США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД

Захарова: США делают все, чтобы увеличить кровопролитие в конфликте на Украине

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и их союзники по НАТО делают все, чтобы затянуть и сделать противостояние на Украине более кровопролитным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"США и их союзники по НАТО делают все, чтобы максимально затянуть ход событий, боевых действий. Сделать противосияние как можно более кровопролитным. Более 30 государств, преимущественно страны НАТО, опасаясь полного разгрома вооруженных сил Украины, оказывают Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов", - отметила Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.
Украинский военнослужащий сидит в бронетранспортере на дороге недалеко от Славянска, Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2022
13 мая, 08:00
Запад создал на Украине военного титана, который его погубит
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)НАТОМария ЗахароваУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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