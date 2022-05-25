https://ria.ru/20220525/ukraina-1790616639.html

США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД

США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД - РИА Новости, 25.05.2022

США пытаются сделать конфликт на Украине более кровопролитным, заявил МИД

США и их союзники по НАТО делают все, чтобы затянуть и сделать противостояние на Украине более кровопролитным, заявила официальный представитель МИД России... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:10

2022-05-25T14:10

2022-05-25T14:23

специальная военная операция на украине

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

нато

мария захарова

украина

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. США и их союзники по НАТО делают все, чтобы затянуть и сделать противостояние на Украине более кровопролитным, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."США и их союзники по НАТО делают все, чтобы максимально затянуть ход событий, боевых действий. Сделать противосияние как можно более кровопролитным. Более 30 государств, преимущественно страны НАТО, опасаясь полного разгрома вооруженных сил Украины, оказывают Украине военную помощь на десятки миллиардов долларов", - отметила Захарова в ходе своего еженедельного брифинга.

https://ria.ru/20220513/ukraina-1788166881.html

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), нато, мария захарова, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр