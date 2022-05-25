Экс-депутат Рады заявил об активной внутриполитической борьбе на Украине
Экс-депутат Рады Кива: на Украине начинается активная фаза внутриполитической борьбы
Илья Кива. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский зачищает политическое поле от конкурентов, на Украине начинается активная фаза внутриполитической борьбы, считает экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
Ранее СБ Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова по делу о закупках угля в Донбассе.
"Зеленский зачищает политическое поле от потенциальных конкурентов. Получив показания на Порошенко, он сможет привлечь всю группу, претендующую на власть в Украине. к уголовной ответственности. Авакова, Турчинова, Яценюка вызвали на допрос в качестве свидетелей, пока свидетелей", - написал Кива в Telegram-канале.
По его мнению, сейчас на Украине "начинается активная фаза внутриполитической борьбы". "И матерые "свидетели" точно ответного шага ждать не заставят, у них все давно к перевороту готово", - добавил Кива.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.
СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.