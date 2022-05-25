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Экс-депутат Рады заявил об активной внутриполитической борьбе на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
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Экс-депутат Рады заявил об активной внутриполитической борьбе на Украине
Экс-депутат Рады заявил об активной внутриполитической борьбе на Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Экс-депутат Рады заявил об активной внутриполитической борьбе на Украине
Владимир Зеленский зачищает политическое поле от конкурентов, на Украине начинается активная фаза внутриполитической борьбы, считает экс-депутат Верховной рады... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T13:07
2022-05-25T13:07
в мире
украина
оппозиционная платформа - за жизнь
илья кива
виктор медведчук
владимир зеленский
петр порошенко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский зачищает политическое поле от конкурентов, на Украине начинается активная фаза внутриполитической борьбы, считает экс-депутат Верховной рады Илья Кива.Ранее СБ Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова по делу о закупках угля в Донбассе."Зеленский зачищает политическое поле от потенциальных конкурентов. Получив показания на Порошенко, он сможет привлечь всю группу, претендующую на власть в Украине. к уголовной ответственности. Авакова, Турчинова, Яценюка вызвали на допрос в качестве свидетелей, пока свидетелей", - написал Кива в Telegram-канале.По его мнению, сейчас на Украине "начинается активная фаза внутриполитической борьбы". "И матерые "свидетели" точно ответного шага ждать не заставят, у них все давно к перевороту готово", - добавил Кива.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790233086.html
https://ria.ru/20220319/ukraina-1779028212.html
https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789803691.html
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в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, виктор медведчук, владимир зеленский, петр порошенко
13:07 25.05.2022
 
Экс-депутат Рады заявил об активной внутриполитической борьбе на Украине

Экс-депутат Рады Кива: на Украине начинается активная фаза внутриполитической борьбы

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкИлья Кива
Илья Кива - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Илья Кива. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский зачищает политическое поле от конкурентов, на Украине начинается активная фаза внутриполитической борьбы, считает экс-депутат Верховной рады Илья Кива.
Ранее СБ Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова по делу о закупках угля в Донбассе.
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"Зеленский зачищает политическое поле от потенциальных конкурентов. Получив показания на Порошенко, он сможет привлечь всю группу, претендующую на власть в Украине. к уголовной ответственности. Авакова, Турчинова, Яценюка вызвали на допрос в качестве свидетелей, пока свидетелей", - написал Кива в Telegram-канале.
По его мнению, сейчас на Украине "начинается активная фаза внутриполитической борьбы". "И матерые "свидетели" точно ответного шага ждать не заставят, у них все давно к перевороту готово", - добавил Кива.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.
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Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
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