https://ria.ru/20220525/ukraina-1790603525.html

Экс-депутат Рады заявил об активной внутриполитической борьбе на Украине

Экс-депутат Рады заявил об активной внутриполитической борьбе на Украине - РИА Новости, 25.05.2022

Экс-депутат Рады заявил об активной внутриполитической борьбе на Украине

Владимир Зеленский зачищает политическое поле от конкурентов, на Украине начинается активная фаза внутриполитической борьбы, считает экс-депутат Верховной рады... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T13:07

2022-05-25T13:07

2022-05-25T13:07

в мире

украина

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

виктор медведчук

владимир зеленский

петр порошенко

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский зачищает политическое поле от конкурентов, на Украине начинается активная фаза внутриполитической борьбы, считает экс-депутат Верховной рады Илья Кива.Ранее СБ Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова по делу о закупках угля в Донбассе."Зеленский зачищает политическое поле от потенциальных конкурентов. Получив показания на Порошенко, он сможет привлечь всю группу, претендующую на власть в Украине. к уголовной ответственности. Авакова, Турчинова, Яценюка вызвали на допрос в качестве свидетелей, пока свидетелей", - написал Кива в Telegram-канале.По его мнению, сейчас на Украине "начинается активная фаза внутриполитической борьбы". "И матерые "свидетели" точно ответного шага ждать не заставят, у них все давно к перевороту готово", - добавил Кива.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Зеленского. Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790233086.html

https://ria.ru/20220319/ukraina-1779028212.html

https://ria.ru/20220521/zelenskiy-1789803691.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, виктор медведчук, владимир зеленский, петр порошенко