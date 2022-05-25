https://ria.ru/20220525/ukraina-1790593267.html

Песков прокомментировал слова Медведева об итальянском плане по Украине

Песков прокомментировал слова Медведева об итальянском плане по Украине - РИА Новости, 25.05.2022

Песков прокомментировал слова Медведева об итальянском плане по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали официальных формулировок итальянского плана по урегулированию на Украине, а... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:24

2022-05-25T12:24

2022-05-25T12:40

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали официальных формулировок итальянского плана по урегулированию на Украине, а позицию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно этих предложений назвал важной.Медведев во вторник, комментируя итальянский план урегулирования на Украине, указал, что "такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками". Зампред Совбеза отметил также, что Запад охватил зуд создания "мирных планов" по Украине, и охарактеризовал их как "чистый поток сознания европейских графоманов", не учитывающий реалии."Безусловно, это очень важная позиция Дмитрия Анатольевича, но здесь хочу справедливости ради сказать, что мы, безусловно, видели, читали и слышали те параметры плана, которые транслировались в СМИ, но сами формулировки мы еще не получали. Может быть, они уже как-то подошли по дипканалам", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов разъяснить, отражает ли мнение зампреда Совбеза позицию Кремля.По его словам, "нужно посмотреть пристально все-таки на то, что придет официально".Песков также не стал комментировать формулировки плана, которые цитировали СМИ, предложив дождаться официальной информации.Римская газета la Repubblica на прошлой неделе сообщила, что Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Он предусматривает прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.

https://ria.ru/20220524/sheremet-1790502834.html

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Дарья Буймова

в мире, антониу гутерриш, украина, киев, москва, евросоюз, оон, италия