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Песков прокомментировал слова Медведева об итальянском плане по Украине - РИА Новости, 25.05.2022
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Песков прокомментировал слова Медведева об итальянском плане по Украине
Песков прокомментировал слова Медведева об итальянском плане по Украине - РИА Новости, 25.05.2022
Песков прокомментировал слова Медведева об итальянском плане по Украине
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали официальных формулировок итальянского плана по урегулированию на Украине, а... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:24
2022-05-25T12:40
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали официальных формулировок итальянского плана по урегулированию на Украине, а позицию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно этих предложений назвал важной.Медведев во вторник, комментируя итальянский план урегулирования на Украине, указал, что "такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками". Зампред Совбеза отметил также, что Запад охватил зуд создания "мирных планов" по Украине, и охарактеризовал их как "чистый поток сознания европейских графоманов", не учитывающий реалии."Безусловно, это очень важная позиция Дмитрия Анатольевича, но здесь хочу справедливости ради сказать, что мы, безусловно, видели, читали и слышали те параметры плана, которые транслировались в СМИ, но сами формулировки мы еще не получали. Может быть, они уже как-то подошли по дипканалам", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов разъяснить, отражает ли мнение зампреда Совбеза позицию Кремля.По его словам, "нужно посмотреть пристально все-таки на то, что придет официально".Песков также не стал комментировать формулировки плана, которые цитировали СМИ, предложив дождаться официальной информации.Римская газета la Repubblica на прошлой неделе сообщила, что Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Он предусматривает прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.
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в мире, антониу гутерриш, украина, киев, москва, евросоюз, оон, италия
12:24 25.05.2022 (обновлено: 12:40 25.05.2022)
 
Песков прокомментировал слова Медведева об итальянском плане по Украине

Пресс-секретарь Песков заявил, что план Италии по Украине в Кремле пока не получили

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не получали официальных формулировок итальянского плана по урегулированию на Украине, а позицию зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева относительно этих предложений назвал важной.
Медведев во вторник, комментируя итальянский план урегулирования на Украине, указал, что "такое ощущение, что его готовили не дипломаты, а местные политологи, которые начитались провинциальных газет и оперируют только украинскими фейками". Зампред Совбеза отметил также, что Запад охватил зуд создания "мирных планов" по Украине, и охарактеризовал их как "чистый поток сознания европейских графоманов", не учитывающий реалии.
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"Безусловно, это очень важная позиция Дмитрия Анатольевича, но здесь хочу справедливости ради сказать, что мы, безусловно, видели, читали и слышали те параметры плана, которые транслировались в СМИ, но сами формулировки мы еще не получали. Может быть, они уже как-то подошли по дипканалам", - сказал Песков в ответ на просьбу журналистов разъяснить, отражает ли мнение зампреда Совбеза позицию Кремля.
По его словам, "нужно посмотреть пристально все-таки на то, что придет официально".
Песков также не стал комментировать формулировки плана, которые цитировали СМИ, предложив дождаться официальной информации.
Римская газета la Repubblica на прошлой неделе сообщила, что Ди Майо передал генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу план мирного урегулирования на Украине из четырех пунктов. Он предусматривает прекращение огня, нейтралитет Украины с международным гарантиями и процессом вступления в ЕС, выработку двустороннего соглашения между Киевом и Москвой по территориальным вопросам, а также подписание нового многостороннего договора по безопасности в Европе.
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