https://ria.ru/20220525/ukraina-1790589650.html

Яценюк, Турчинов и Аваков дали показания по делу о покупке угля в Донбассе

Яценюк, Турчинов и Аваков дали показания по делу о покупке угля в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2022

Яценюк, Турчинов и Аваков дали показания по делу о покупке угля в Донбассе

Служба безопасности Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T12:12

2022-05-25T12:12

2022-05-25T12:12

в мире

петр порошенко

виктор медведчук

владимир зеленский

украина

донбасс

луганская народная республика

оппозиционная платформа - за жизнь

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова по делу о госизмене, создании и финансировании террористической организации.Согласно данным на сайте СБ Украины они вызывались на 19 мая. В повестках сказано, что в качестве свидетелей в уголовном производстве "№ 22016130000000212 от 19.09.2016".По информации издания "Страна.ua", Авакова, Турчинова и Яценюка вызывали по делу об "угольной госизмене" экс-президента Украины Петра Порошенко и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.

https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790122034.html

https://ria.ru/20220523/medvedchuk-1790105850.html

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Дарья Буймова

в мире, петр порошенко, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, донбасс, луганская народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины