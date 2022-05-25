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Яценюк, Турчинов и Аваков дали показания по делу о покупке угля в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2022
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Яценюк, Турчинов и Аваков дали показания по делу о покупке угля в Донбассе
Яценюк, Турчинов и Аваков дали показания по делу о покупке угля в Донбассе - РИА Новости, 25.05.2022
Яценюк, Турчинов и Аваков дали показания по делу о покупке угля в Донбассе
Служба безопасности Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T12:12
2022-05-25T12:12
в мире
петр порошенко
виктор медведчук
владимир зеленский
украина
донбасс
луганская народная республика
оппозиционная платформа - за жизнь
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова по делу о госизмене, создании и финансировании террористической организации.Согласно данным на сайте СБ Украины они вызывались на 19 мая. В повестках сказано, что в качестве свидетелей в уголовном производстве "№ 22016130000000212 от 19.09.2016".По информации издания "Страна.ua", Авакова, Турчинова и Яценюка вызывали по делу об "угольной госизмене" экс-президента Украины Петра Порошенко и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
https://ria.ru/20220523/poroshenko-1790122034.html
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в мире, петр порошенко, виктор медведчук, владимир зеленский, украина, донбасс, луганская народная республика, оппозиционная платформа - за жизнь, служба безопасности украины
12:12 25.05.2022
 
Яценюк, Турчинов и Аваков дали показания по делу о покупке угля в Донбассе

СБУ вызывала Яценюка, Турчинова и Авакова свидетелями по делу о закупках угля в Донбассе

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова по делу о госизмене, создании и финансировании террористической организации.
Согласно данным на сайте СБ Украины они вызывались на 19 мая. В повестках сказано, что в качестве свидетелей в уголовном производстве "№ 22016130000000212 от 19.09.2016".
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 12:06
Адвокат Порошенко назвал обнародование показаний Медведчука пиар-акцией СБУ
По информации издания "Страна.ua", Авакова, Турчинова и Яценюка вызывали по делу об "угольной госизмене" экс-президента Украины Петра Порошенко и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.
СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Украинские правоохранители 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. По версии главы СБУ, Медведчук в 2014 году организовал поставки угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в сговоре с высшим руководством Украины.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 11:01
Медведчук дал показания против Порошенко, заявила СБУ
 
В миреПетр ПорошенкоВиктор МедведчукВладимир ЗеленскийУкраинаДонбассЛуганская Народная РеспубликаОппозиционная платформа - За жизньСлужба безопасности Украины
 
 
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