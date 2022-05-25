Яценюк, Турчинов и Аваков дали показания по делу о покупке угля в Донбассе
СБУ вызывала Яценюка, Турчинова и Авакова свидетелями по делу о закупках угля в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины вызывала на допрос в качестве свидетелей экс-премьера Арсения Яценюка, экс-главу МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны страны (СНБО) Александра Турчинова по делу о госизмене, создании и финансировании террористической организации.
Согласно данным на сайте СБ Украины они вызывались на 19 мая. В повестках сказано, что в качестве свидетелей в уголовном производстве "№ 22016130000000212 от 19.09.2016".
По информации издания "Страна.ua", Авакова, Турчинова и Яценюка вызывали по делу об "угольной госизмене" экс-президента Украины Петра Порошенко и украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука.
Ранее Служба безопасности Украины передала украинским телеканалам видеозапись показаний Медведчука, на которой тот заявляет, что провел незаконную приватизацию нефтепровода и организовал торговлю углем с Донецкой и Луганской народными республиками по прямому указанию Порошенко, обеспечившего поддержку всего госаппарата в этих делах. Адвокат экс-президента Игорь Головань заявил, что показания Медведчука не соответствуют действительности.
СБ Украины в апреле сообщила о задержании главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Медведчука по поручению Владимира Зеленского.
Против Медведчука на Украине заведено еще одно дело - политика и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму. Сам Медведчук заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.