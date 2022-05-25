https://ria.ru/20220525/ukraina-1790550550.html

Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности, заявили в МИД

Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022

Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности, заявили в МИД

Тема гарантий безопасности для Киева обсуждалась в ходе переговоров, но Киев сам приостановил процесс, и о новых попытках неизвестно, заявил в среду замглавы... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:21

2022-05-25T10:21

2022-05-25T10:30

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тема гарантий безопасности для Киева обсуждалась в ходе переговоров, но Киев сам приостановил процесс, и о новых попытках неизвестно, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Комментируя заявления руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о возможности создания международной консультативной группы по разработке гарантий безопасности для Киева, Руденко сказал, что "первый раз об этом слышит"."Такой разговор был в контексте нашего переговорного процесса. Но после того, как Украина приостановила свое участие, я больше не слышал о каких-либо других попытках", - добавил Руденко.РФ сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, выдвигаемые Киевом условия возобновления переговоров с Москвой неконструктивны, заявил Андрей Руденко.Ранее Владимир Зеленский заявил, что продолжение переговоров с РФ возможно только при условии вывода российских войск с Украины."В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление как конститутивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", - сказал Руденко журналистам.

https://ria.ru/20220514/putin-1788525777.html

https://ria.ru/20220519/peregovory-1789469388.html

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Дарья Буймова

в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей ермак, андрей руденко