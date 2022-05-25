10:21 25.05.2022 (обновлено: 10:30 25.05.2022)
Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности, заявили в МИД
В МИД заявили, что гарантии безопасности для Киева обсуждались на переговорах
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тема гарантий безопасности для Киева обсуждалась в ходе переговоров, но Киев сам приостановил процесс, и о новых попытках неизвестно, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Комментируя заявления руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о возможности создания международной консультативной группы по разработке гарантий безопасности для Киева, Руденко сказал, что "первый раз об этом слышит".
"Такой разговор был в контексте нашего переговорного процесса. Но после того, как Украина приостановила свое участие, я больше не слышал о каких-либо других попытках", - добавил Руденко.
РФ сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, выдвигаемые Киевом условия возобновления переговоров с Москвой неконструктивны, заявил Андрей Руденко.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что продолжение переговоров с РФ возможно только при условии вывода российских войск с Украины.
"В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление как конститутивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", - сказал Руденко журналистам.