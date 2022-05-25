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Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
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Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности, заявили в МИД - РИА Новости, 25.05.2022
Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности, заявили в МИД
Тема гарантий безопасности для Киева обсуждалась в ходе переговоров, но Киев сам приостановил процесс, и о новых попытках неизвестно, заявил в среду замглавы... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:21
2022-05-25T10:30
в мире
украина
россия
киев
владимир зеленский
андрей ермак
андрей руденко
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тема гарантий безопасности для Киева обсуждалась в ходе переговоров, но Киев сам приостановил процесс, и о новых попытках неизвестно, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.Комментируя заявления руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о возможности создания международной консультативной группы по разработке гарантий безопасности для Киева, Руденко сказал, что "первый раз об этом слышит"."Такой разговор был в контексте нашего переговорного процесса. Но после того, как Украина приостановила свое участие, я больше не слышал о каких-либо других попытках", - добавил Руденко.РФ сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, выдвигаемые Киевом условия возобновления переговоров с Москвой неконструктивны, заявил Андрей Руденко.Ранее Владимир Зеленский заявил, что продолжение переговоров с РФ возможно только при условии вывода российских войск с Украины."В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление как конститутивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", - сказал Руденко журналистам.
https://ria.ru/20220514/putin-1788525777.html
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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, андрей ермак, андрей руденко
10:21 25.05.2022 (обновлено: 10:30 25.05.2022)
 
Киев вышел из переговоров по гарантиям безопасности, заявили в МИД

В МИД заявили, что гарантии безопасности для Киева обсуждались на переговорах

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Тема гарантий безопасности для Киева обсуждалась в ходе переговоров, но Киев сам приостановил процесс, и о новых попытках неизвестно, заявил в среду замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
Комментируя заявления руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о возможности создания международной консультативной группы по разработке гарантий безопасности для Киева, Руденко сказал, что "первый раз об этом слышит".
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"Такой разговор был в контексте нашего переговорного процесса. Но после того, как Украина приостановила свое участие, я больше не слышал о каких-либо других попытках", - добавил Руденко.
РФ сомневается в искренности желания Киева найти мирное разрешение ситуации, выдвигаемые Киевом условия возобновления переговоров с Москвой неконструктивны, заявил Андрей Руденко.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что продолжение переговоров с РФ возможно только при условии вывода российских войск с Украины.
"В этой связи мы вряд ли можем оценить это заявление как конститутивное. Хотелось бы напомнить, что Украина активно участвовала в переговорах, фактически, с первого дня начала военной операции и не ставила никаких условий. И если сейчас они ставят эти условия, то это заставляет нас сомневаться в искренности их желания найти мирное решение", - сказал Руденко журналистам.
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В миреУкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийАндрей ЕрмакАндрей Руденко
 
 
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