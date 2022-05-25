https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547982.html

Зеленский посетовал, что Китай не поддерживает Украину

Зеленский посетовал, что Китай не поддерживает Украину - РИА Новости, 25.05.2022

Зеленский посетовал, что Китай не поддерживает Украину

Владимир Зеленский заявил, что Китай не поддерживает Украину, но такой статус-кво его устраивает. РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T10:09

2022-05-25T10:09

2022-05-25T10:09

специальная военная операция на украине

в мире

украина

владимир зеленский

китай

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Китай не поддерживает Украину, но такой статус-кво его устраивает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html

украина

китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, владимир зеленский, китай, россия, ситуация в днр и лнр