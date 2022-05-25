Зеленский посетовал, что Китай не поддерживает Украину
Президент Зеленский посетовал на отсутствие поддержки Украины со стороны Китая
© AP Photo / Markus SchreiberВыступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
© AP Photo / Markus Schreiber
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Китай не поддерживает Украину, но такой статус-кво его устраивает.
"Китай выбрал политику быть в стороне. На сегодня Украину устраивает именно такая политика. Нас устраивает этот статус-кво. Я не вижу пока шагов, которые Китай делал бы против Украины, и, к сожалению, не вижу поддержки", - сказал Зеленский во время видео-включения на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.