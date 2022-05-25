Рейтинг@Mail.ru
Зеленский посетовал, что Китай не поддерживает Украину - РИА Новости, 25.05.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790547982.html
Зеленский посетовал, что Китай не поддерживает Украину
Зеленский посетовал, что Китай не поддерживает Украину - РИА Новости, 25.05.2022
Зеленский посетовал, что Китай не поддерживает Украину
Владимир Зеленский заявил, что Китай не поддерживает Украину, но такой статус-кво его устраивает. РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T10:09
2022-05-25T10:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
китай
россия
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790221039_0:120:2987:1800_1920x0_80_0_0_78c8ab4f02aecea619291f169d671856.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Китай не поддерживает Украину, но такой статус-кво его устраивает.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220522/bayden-1789943265.html
украина
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790221039_105:0:2834:2047_1920x0_80_0_0_45bc6ae3aaefabda3dc5299c4d41932d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, владимир зеленский, китай, россия, ситуация в днр и лнр
10:09 25.05.2022
 
Зеленский посетовал, что Китай не поддерживает Украину

Президент Зеленский посетовал на отсутствие поддержки Украины со стороны Китая

© AP Photo / Markus SchreiberВыступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Выступление президента Украины Владимира Зеленского во время Всемирного экономического форума в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что Китай не поддерживает Украину, но такой статус-кво его устраивает.

"Китай выбрал политику быть в стороне. На сегодня Украину устраивает именно такая политика. Нас устраивает этот статус-кво. Я не вижу пока шагов, которые Китай делал бы против Украины, и, к сожалению, не вижу поддержки", - сказал Зеленский во время видео-включения на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Президент США Джо Байден возле Белого дома - РИА Новости, 1920, 22.05.2022
22 мая, 08:00
Байден приглашает азиатских партнеров в клуб самоубийц
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийКитайРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала