Посол Украины разочарован медлительностью Германии с поставками оружия
Посол Украины Мельник выразил разочарование медлительностью Германии с поставками оружия
© AP PhotoПосол Украины в Германии Андрей Мельник
© AP Photo
Посол Украины в Германии Андрей Мельник. Архивное фото
БЕРЛИН, 25 мая - РИА Новости. Украинский посол в Германии Андрей Мельник выразил разочарование медленными темпами поставок Берлином вооружения Украине, отметив, что "на счету" каждый день.
"Вызывает разочарование тот факт, что обещанные 15 зенитных самоходных установок Gepard могут быть доставлены самое раннее в конце июля, а еще 15 - только в конце августа", - сказал Мельник в интервью немецкой медиагруппе Funke.
"И это несмотря на то, что каждый день на счету, особенно сейчас, когда Россия добивается новых успехов в ходе своего массированного наступления в Донбассе, разрушая все больше городов и опустошая целые районы. Поэтому такая тактика затягивания со стороны "светофора" (правящая коалиция ФРГ - ред.) особенно горька", - отметил украинский посол.
По словам Мельника, ФРГ в состоянии поставить Украине не менее 100 боевых машин пехоты Marder из запасов немецкой промышленности и еще более 30 Marder из запасов Бундесвера, равно как и 88 танков Leopard 1. "Мы снова призываем федерального канцлера дать, наконец, зеленый свет этим жизненно важным поставкам", - сказал Мельник.
Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.