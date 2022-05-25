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На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым - РИА Новости, 25.05.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220525/ukraina-1790543196.html
На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым
На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым - РИА Новости, 25.05.2022
На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым
На мариупольской базе нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) обнаружены наградные документы к ведомственной медали... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:43
2022-05-25T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
мариуполь
мвд украины
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МАРИУПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. На мариупольской базе нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) обнаружены наградные документы к ведомственной медали "Защитнику Мариуполя", подписанные лично бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, передает корреспондент РИА Новости.Согласно найденному удостоверению, медаль была вручена военнослужащему МВД Украины в соответствии с приказом от 25 ноября 2015 года номер 2496/с. Тогда глава МВД Украины лично наградил 70 человек, принимавших самое непосредственное и активное участие в карательной операции Киева против жителей Мариуполя в период с 2014 по 2015 годы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В результате террора, развязанного киевскими властями против жителей и администрации города в 2014-2015 годах в Мариуполе были сотни жертв - множество раненных и десятки погибших.
https://ria.ru/20220523/mariupol-1790137975.html
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в мире, украина, киев, мариуполь, мвд украины
09:43 25.05.2022
 
На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым

На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный экс-главой МВД Украины Аваковым

© РИА Новости / Евгений КотенкоБойцы батальона “Азов”
Бойцы батальона “Азов” - РИА Новости, 1920, 25.05.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
Бойцы батальона “Азов”. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. На мариупольской базе нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) обнаружены наградные документы к ведомственной медали "Защитнику Мариуполя", подписанные лично бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно найденному удостоверению, медаль была вручена военнослужащему МВД Украины в соответствии с приказом от 25 ноября 2015 года номер 2496/с. Тогда глава МВД Украины лично наградил 70 человек, принимавших самое непосредственное и активное участие в карательной операции Киева против жителей Мариуполя в период с 2014 по 2015 годы.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В результате террора, развязанного киевскими властями против жителей и администрации города в 2014-2015 годах в Мариуполе были сотни жертв - множество раненных и десятки погибших.
Российские военнослужащие досматривают сдавшихся в плен украинских военнослужащих и боевиков националистического батальона Азов на территории комбината Азовсталь в Мариуполе. Стоп-кадр видео - РИА Новости, 1920, 23.05.2022
23 мая, 12:56Специальная военная операция на Украине
Следователи обнаружили в Мариуполе секретные документы нацбатальона "Азов"
 
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