https://ria.ru/20220525/ukraina-1790543196.html

На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым

На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым - РИА Новости, 25.05.2022

На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым

На мариупольской базе нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) обнаружены наградные документы к ведомственной медали... РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T09:43

2022-05-25T09:43

2022-05-25T09:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

мариуполь

мвд украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789215910_0:212:2687:1723_1920x0_80_0_0_f9b1e924c3e48372a564ceeef3984ba7.jpg

МАРИУПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. На мариупольской базе нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) обнаружены наградные документы к ведомственной медали "Защитнику Мариуполя", подписанные лично бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, передает корреспондент РИА Новости.Согласно найденному удостоверению, медаль была вручена военнослужащему МВД Украины в соответствии с приказом от 25 ноября 2015 года номер 2496/с. Тогда глава МВД Украины лично наградил 70 человек, принимавших самое непосредственное и активное участие в карательной операции Киева против жителей Мариуполя в период с 2014 по 2015 годы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В результате террора, развязанного киевскими властями против жителей и администрации города в 2014-2015 годах в Мариуполе были сотни жертв - множество раненных и десятки погибших.

https://ria.ru/20220523/mariupol-1790137975.html

украина

киев

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, киев, мариуполь, мвд украины