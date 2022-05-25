https://ria.ru/20220525/ukraina-1790543196.html
На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым
На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым - РИА Новости, 25.05.2022
На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым
На мариупольской базе нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) обнаружены наградные документы к ведомственной медали... РИА Новости, 25.05.2022
2022-05-25T09:43
2022-05-25T09:43
2022-05-25T09:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
мариуполь
мвд украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789215910_0:212:2687:1723_1920x0_80_0_0_f9b1e924c3e48372a564ceeef3984ba7.jpg
МАРИУПОЛЬ, 25 мая - РИА Новости. На мариупольской базе нацбатальона "Азов" (против боевиков которого в РФ возбуждены уголовные дела) обнаружены наградные документы к ведомственной медали "Защитнику Мариуполя", подписанные лично бывшим министром внутренних дел Украины Арсеном Аваковым, передает корреспондент РИА Новости.Согласно найденному удостоверению, медаль была вручена военнослужащему МВД Украины в соответствии с приказом от 25 ноября 2015 года номер 2496/с. Тогда глава МВД Украины лично наградил 70 человек, принимавших самое непосредственное и активное участие в карательной операции Киева против жителей Мариуполя в период с 2014 по 2015 годы.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против Донецкой и Луганской народных республик, которые заявили о независимости после госпереворота в Киеве в феврале 2014 года. В результате террора, развязанного киевскими властями против жителей и администрации города в 2014-2015 годах в Мариуполе были сотни жертв - множество раненных и десятки погибших.
https://ria.ru/20220523/mariupol-1790137975.html
украина
киев
мариуполь
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/12/1789215910_55:0:2634:1934_1920x0_80_0_0_6707fc3e40ed59c936e6d5474cbfb523.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, киев, мариуполь, мвд украины
На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный Аваковым
На базе нацбата "Азов" нашли документ, подписанный экс-главой МВД Украины Аваковым