https://ria.ru/20220525/ugol-1790628509.html

Сибирские ученые создали прибор для измерения метана в угле при его добыче

Сибирские ученые создали прибор для измерения метана в угле при его добыче - РИА Новости, 25.05.2022

Сибирские ученые создали прибор для измерения метана в угле при его добыче

Ученые Сибирского отделения РАН из Кемерово и Новосибирска разработали метод и устройство для быстрого измерения содержания метана в угольном пласте, что должно РИА Новости, 25.05.2022

2022-05-25T14:57

2022-05-25T14:57

2022-05-25T14:58

наука

россия

новосибирск

кемерово

технологии

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наука

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НОВОСИБИРСК, 25 мая – РИА Новости. Ученые Сибирского отделения РАН из Кемерово и Новосибирска разработали метод и устройство для быстрого измерения содержания метана в угольном пласте, что должно сделать добычу угля в шахтах более безопасной, сообщает в среду издание СО РАН "Наука в Сибири".Метан - взрывоопасный газ, его высокая концентрация в забое может привести к воспламенению и детонации. Так, метан взорвался в шахте "Листвяжная" в Кузбассе 25 ноября прошлого года, когда под землей были 285 человек. Жертвами трагедии стал 51 человек, в том числе пять сотрудников МЧС."Ученые Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН (Кемерово) совместно с коллегами из Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова СО РАН (Новосибирск) разработали метод и устройство для оперативного измерения газоносности угольного пласта. Оно призвано повысить безопасность, а также увеличить добычу угля", - говорится в сообщении.Природная газоносность пластов обычно определяется при бурении скважин с поверхности. Однако это очень дорогостоящая процедура, в связи с чем сетка таких скважин получается редкой, поэтому замеренная газоносность может сильно отличаться от ее реальных значений. Ученые предложили использовать инновационный метод, позволяющий отбирать пробы угля непосредственно из горной выработки и определять, сколько в пласте содержится газа, с какой скоростью и в каком количестве он может выделяться из угля.Созданное сибирскими исследователями устройство представляет из себя небольшой бур, оснащенный измерительным модулем с электроникой. Устройство разработал ФИЦ угля и углехимии СО РАН, а измерительный комплекс для него - Институт физики полупроводников СО РАН. Устройство отбирает по пять-шесть проб из одной скважины, после чего их поднимают на поверхность и исследуют."На основе этих работ мы делаем вывод о газоносности угля и можем дать рекомендации угледобывающим предприятиям. Например, о том, с какой скоростью необходимо двигаться, чтобы находящийся в угле газ успевал выйти безопасно, а также о том, нужны ли дополнительные дегазационные мероприятия", - рассказал ученый секретарь ФИЦ угля и углехимии СО РАН Андрей Рябцев. По его словам, такое устройство кроме задач безопасности поможет и увеличению добычи угля: горняки смогут выбрать оптимальную скорость ведения работ без пауз на проветривание.Издание отмечает, что этот метод измерения газоносности угольного пласта уже испытывается на угольных предприятиях Кузбасса. Готовность разработки - примерно 90%. В планах ученых доработать устройство, чтобы его измерительный комплекс прямо в шахте автоматически показывал примерное содержание газа в угле.

https://ria.ru/20211217/kuzgtu-1764028319.html

https://ria.ru/20220224/sibir-1774138803.html

https://ria.ru/20220525/sgu-1790427125.html

россия

новосибирск

кемерово

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, новосибирск, кемерово, технологии, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наука